Grétar Mar Jónsson, varaþingmaður Flokks fólksins, fékk orðið við upphaf þingfundar dagsins áður en gengið var til dagskrár. Það nýtti hann til að biðjast afsökunar á orðum sem hann lét falla í þinginu í gær. „Ég vil minna á að þetta eru sérhagsmunaöfl sem stjórnarandstaðan er að verja. Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana og fórna sér fyrir þá,“ sagði hann meðal annnars.
„Virðulegi forseti. Undir lok umræðunnar um frumvarp um breytingar á lögum um grásleppuveiðar hér í þingsal í gær lét ég orð falla í hita leiksins varðandi meintar hvatir þingmanna sem eru á móti frumvarpinu. Einnig nafngreindi ég einstaklinga utan þings með gagnrýnum hætti, sem eðli máls samkvæmt getur ekki varið sig hér í þingsal. Frú forseti. Ég bið alla viðkomandi innilegrar velvirðingar á þessum orðum mínum og dreg þau hér með til baka,“ sagði Grétar Mar við upphaf þingfundar í dag.
Í gær fór þriðja umræða um frumvarp meiri hluta atvinnnuveganefndar fram en það miðar að því að afnema aflamarksstjórn á grásleppu og Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins í Norðvesturkjördæmi, er fyrsti flutningsmaður þess. Þar er gert ráð fyrir því að kvótakerfi sem komið var á 2024 með grásleppu verði lagt af og hið gamla dagakerfi tekið upp að nýju. Lilja Rafney sagði sig úr VG á sínum tíma vegna kvótasetningarinnar.
Nokkuð hart hefur verið tekist á um frumvarpið síðan það var kynnt og áður en þriðja umræða hófst í gær gagnrýndu þingmenn minni hlutans harðlega að það hefði verið tekið til þriðju umræðu. Vísir fór yfir þær umræður í gær.
Að lokinni þeirri umræðu mælti Lilja Rafney fyrir frumvarpinu fyrir hönd meiri hluta atvinnuveganefndar og í dag stendur til að greiða atkvæði um frumvarpið.
Undir lok umræðunnar í gær, upp úr klukkan 17, áttu þeir Sigurður Örn Hilmarsson, Sjálfstæðisflokki, og Grétar Mar í umræðum um eignarrétt og hina ýmsu dóma sem fallið hafa um eignarrétt yfir fiskveiðiheimildum. Undir lok síðustu ræðu sinnar skipti Grétar Mar um umræðuefni.
„Ég vil minna á að þetta eru sérhagsmunaöfl sem stjórnarandstaðan er að verja. Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana og fórna sér fyrir þá enda borga þeir prófkjör og kosningar og annað þess háttar og hafa gert í gegnum tíðina fyrir þá sem eru að berjast fyrir þá. Svo vil ég minna á að meira að segja LÍÚ og SFS í framhaldinu voru með embætti í Háskóla Íslands, Helga Áss Grétarsson, til að þjónka sínum hagsmunum og reyna að hafa áhrif á á hvernig eignarhald væri túlkað í þessu gjörðum.“
Forseti minnti þingmenn á að gæta orða sinna að lokinni ræðu Grétars Mars.