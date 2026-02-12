Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni

Enska úrvalsdeildarfélagið Nottingham Forest hefur rekið Sean Dyche sem aðalþjálfara eftir aðeins 114 daga í starfi og leitar nú að fjórða stjóra sínum á tímabilinu.
Forest gerði markalaust jafntefli á heimavelli gegn botnliði Wolves í gærkvöldi og er aðeins þremur stigum fyrir ofan fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar þegar tólf leikir eru eftir.
Hinn 54 ára gamli Dyche tók við af Ange Postecoglou í október og hafði skrifað undir samning til sumarsins 2027.
Sean Dyche has left @NFFC after 114 days in charge 🌳 pic.twitter.com/4L7ikBKVsF— Premier League (@premierleague) February 12, 2026
„Knattspyrnufélagið Nottingham Forest getur staðfest að Sean Dyche hefur verið leystur undan störfum sem aðalþjálfari,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu.
„Við viljum þakka Sean og starfsliði hans fyrir þeirra framlag á meðan þau störfuðu hjá félaginu og óskum þeim alls hins besta í framtíðinni. Við munum ekki tjá okkur frekar að svo stöddu.“
Postecoglou entist aðeins í 39 daga í starfi eftir að hafa tekið við af Nuno Espirito Santo, sem var rekinn eftir aðeins þrjá leiki á tímabilinu 2025–26.
Þeir stefna í að verða fyrsta úrvalsdeildarfélagið til að hafa fjóra fastráðna stjóra á einu tímabili.
Dyche tók við á City Ground þegar Forest var í átjánda sæti deildarinnar með einn sigur í átta leikjum eftir erfiða byrjun á tímabilinu.
Eftir 2-0 tap gegn Bournemouth í fyrsta leik sínum við stjórnvölinn leiddi Dyche Forest til fjögurra sigra og eins jafnteflis í næstu sjö leikjum og kom liðinu þannig upp úr fallsæti.
Fjögur töp í röð fylgdu í kjölfarið en lið Dyche svaraði með fjögurra leikja taplausri hrinu – þar á meðal 2-1 sigri á West Ham, sem einnig er í fallbaráttu, og seiglu markalausu jafntefli við topplið Arsenal.
Hins vegar hefur bætt gengi Leeds United og West Ham haldið Forest föstum í fallbaráttunni.
Forest endaði í þrettánda sæti í riðlakeppni Evrópudeildarinnar, með fjóra sigra, tvö jafntefli og tvö töp í átta leikjum sínum, og komst þar með í útsláttarkeppnina.
Þeir mæta tyrkneska liðinu Fenerbahce í tveimur leikjum í þessum mánuði um sæti í sextán liða úrslitum og fer fyrri leikurinn fram næsta fimmtudag.
Forest er úr leik í báðum innlendu bikarkeppnunum, tapaði 3-2 fyrir Swansea undir stjórn Postecoglou í þriðju umferð ensku deildabikarkeppninnar í september og féll úr leik í ensku bikarkeppninni eftir vítaspyrnukeppni gegn Wrexham, öðru liði úr Championship-deildinni, í þriðju umferð undir stjórn Dyche í síðasta mánuði.
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach. We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw— Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026
