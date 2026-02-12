Enski boltinn

Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sean Dyche var rekinn sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest eftir markalaust jafntefli á móti botnliði Úlfanna í gær.
Sean Dyche var rekinn sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest eftir markalaust jafntefli á móti botnliði Úlfanna í gær. Getty/Sebastian Frej

Enska úrvalsdeildarfélagið Nottingham Forest hefur rekið Sean Dyche sem aðalþjálfara eftir aðeins 114 daga í starfi og leitar nú að fjórða stjóra sínum á tímabilinu.

Forest gerði markalaust jafntefli á heimavelli gegn botnliði Wolves í gærkvöldi og er aðeins þremur stigum fyrir ofan fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar þegar tólf leikir eru eftir.

Hinn 54 ára gamli Dyche tók við af Ange Postecoglou í október og hafði skrifað undir samning til sumarsins 2027.

„Knattspyrnufélagið Nottingham Forest getur staðfest að Sean Dyche hefur verið leystur undan störfum sem aðalþjálfari,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu.

„Við viljum þakka Sean og starfsliði hans fyrir þeirra framlag á meðan þau störfuðu hjá félaginu og óskum þeim alls hins besta í framtíðinni. Við munum ekki tjá okkur frekar að svo stöddu.“

Forverinn entist í aðeins 39 daga

Postecoglou entist aðeins í 39 daga í starfi eftir að hafa tekið við af Nuno Espirito Santo, sem var rekinn eftir aðeins þrjá leiki á tímabilinu 2025–26.

Þeir stefna í að verða fyrsta úrvalsdeildarfélagið til að hafa fjóra fastráðna stjóra á einu tímabili.

Dyche tók við á City Ground þegar Forest var í átjánda sæti deildarinnar með einn sigur í átta leikjum eftir erfiða byrjun á tímabilinu.

Eftir 2-0 tap gegn Bournemouth í fyrsta leik sínum við stjórnvölinn leiddi Dyche Forest til fjögurra sigra og eins jafnteflis í næstu sjö leikjum og kom liðinu þannig upp úr fallsæti.

Fjögur töp í röð fylgdu í kjölfarið en lið Dyche svaraði með fjögurra leikja taplausri hrinu – þar á meðal 2-1 sigri á West Ham, sem einnig er í fallbaráttu, og seiglu markalausu jafntefli við topplið Arsenal.

Hins vegar hefur bætt gengi Leeds United og West Ham haldið Forest föstum í fallbaráttunni.

Komust í úrslitakeppni Evrópudeildarinnar

Forest endaði í þrettánda sæti í riðlakeppni Evrópudeildarinnar, með fjóra sigra, tvö jafntefli og tvö töp í átta leikjum sínum, og komst þar með í útsláttarkeppnina.

Þeir mæta tyrkneska liðinu Fenerbahce í tveimur leikjum í þessum mánuði um sæti í sextán liða úrslitum og fer fyrri leikurinn fram næsta fimmtudag.

Forest er úr leik í báðum innlendu bikarkeppnunum, tapaði 3-2 fyrir Swansea undir stjórn Postecoglou í þriðju umferð ensku deildabikarkeppninnar í september og féll úr leik í ensku bikarkeppninni eftir vítaspyrnukeppni gegn Wrexham, öðru liði úr Championship-deildinni, í þriðju umferð undir stjórn Dyche í síðasta mánuði.

Enski boltinn Nottingham Forest

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið