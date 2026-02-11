Erlent

Opna aftur á flug­um­ferð í El Paso en út­skýra enn ekkert

Samúel Karl Ólason skrifar
Engin svör hafa fengist frá Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna um lokunina í El Paso.
Engin svör hafa fengist frá Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna um lokunina í El Paso. AP/Seth Wenig

Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna (FAA) hefur tilkynnt að aftur sé búið að opna fyrir flugumferð til og frá alþjóðaflugvellinum í El Paso í Texas. Lokað var fyrir flugumferð um svæðið í nótt og það án útskýringa og átti lokunin að standa yfir í tíu daga.

Enn hefur ekkert verið sagt opinberlega um af hverju gripið var til þessa ráðs eða af hverju lokunin varði svo stutt. Samkvæmt fjölmiðlum vestanhafs virðst sem drónum hafi verið flogið yfir landamærin frá Mexíkó og herinn hafi gripið til aðgerða vegna þeirra. Þess vegna hafi lofthelginni verið lokað.

Í tilkynningu frá FAA um það að lokuninni sé lokið segir að flugumferð um svæðið standi ekki frammi fyrir neinni ógn en að öðru leyti hafa engar upplýsingar verið gefnar, aðrar en þær sem gefnar voru um lokunina í nótt. Þá var sagt að flugumferð um svæðið hefði verið bönnuð vegna „sérstakra öryggisástæðna“.

Lokunin í nótt kom mörgum á óvart og þá sérstaklega heimamönnum. Forsvarsmenn flugvallarins sögðust ekkert vita um lokunina og það sama mátti segja um ráðamenn í El Paso og þingmenn Texas. Þá fengu fjölmiðlar vestanhafs engin opinber svör heldur.

Embættismenn í El Paso hafa kvartað yfir lokuninni og hvernig haldið var á spöðunum varðandi hana. Þeir segja upplýsingaleysið hafa ýtt undir hræðslu íbúa og flugfarþega.

Sjá einnig: Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa

Í skipun FAA í nótt sagði að flugmenn sem fylgdu ekki lokuninni og skipunum flugumferðarstjóra gætu verið handteknir eða jafnvel skotnir niður.

Veronica Escobar, þingkona frá Texas, sagði í morgun að lokunin væri fordæmalaus og kallaði eftir því að opnað yrði aftur fyrir flugumferð. Hún sagði, samkvæmt New York Times, að samkvæmt upplýsingum sem hún og starfsfólk hennar hefðu aflað hefðu íbúar El Paso og flugfarþegar ekki staðið frammi fyrir neinskonar ógn.

Samkvæmt heimildum CNN tengdist lokunin einhverskonar hernaðaraðgerð í tengslum við Fort Bliss, sem er herstöð í El Paso. Þaðan flýgur bandaríski herinn meðal annars drónum og þyrlum.

New York Times hefur eftir heimildarmanni sem sagður er þekkja til lokunarinnar að hún tengist tilraunum á nýrri tækni til að stöðva dróna.

CBS hefur þar að auki eftir sínum heimildarmönnum að drónum hafi verið flogið yfir landamærin frá Mexíkó og herinn hafi grandað þeim, eða í það minnsta reynt það. MS Now hefur eftir ónefndum þingmanni að lokunina megi rekja til samskiptaleysis eða rangra samskipta milli varnarmálaráðuneytisins og FAA.

El Paso er 23. stærsta borg Bandaríkjanna, samkvæmt manntali 2020, en í borginni og úthverfum búa um milljón manns.

Flugvöllurinn þar þjónustar stórt svæði í suðurhluta Texas og í Nýju-Mexíkó. Talið var að lokunin myndi valda miklum truflunum á ferðalögum fjölmargra Bandaríkjamanna á næstu tíu dögum.

Fréttin hefur verið uppfærð.

