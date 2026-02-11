Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi og það var dramatískur viðsnúningur í þeim öllum. Sigurgöngur Manchester United og Chelsea enduðu og bæði Bournemouth og Newcastle unnu á útivelli.
Klúður kvöldsins var lið Chelsea sem missti ekki bara niður 2-0 forystu á heimavelli á móti Leeds heldur klúðraði Cole Palmer algjöru dauðafæri í uppbótartíma sem hefði tryggt Chelsea 3-2 sigur.
Palmer hafði lagt upp fyrsta markið fyrir Joao Pedro og skorað síðan annað markið úr vítaspyrnu.
Lukas Nmecha minnkaði muninn úr vítaspyrnu á 67. mínútu og Noah Okafor jafnaði metin sex mínútum síðar eftir klaufagang í Chelsea-vörninni. Palmer gat síðan tryggt liði sínu þrjú stig en hér fyrir neðan má sjá mörkin og þetta ótrúlega klúður hans.
Manchester United hafði unnið fjóra leiki í röð og sá fimmti hefði þýtt að einn ákveðinn stuðningsmaður félagsins kæmist loksins í klippingu. Ekkert verður af því þar sem að það var United á endanum sem náði að tryggja sér 1-1 jafntefli með marki í uppbótartíma.
Tomas Soucek kom West Ham í 1-0 á 50. mínútu eftir stoðsendingu frá Jarrod Bowen en varamaðurinn Benjamin Sesko tryggði United stig í uppbótartíma með frábærri afgreiðslu eftir fyrirgjöf Bryan Mbeumo.
Iliman Ndiaye kom Everton í 1-0 á móti Bournemouth með marki úr víti en Rayan og Amine Adli tryggðu gestunum í Bournemouth 2-1 endurkomusigur í Bítlaborginni.
Jacob Ramsey tryggði Newcastle 2-1 útisigur á Tottenham með marki á 68. mínútu eftir að Archie Gray hafði jafnað metin í 1-1 fjórum mínútum fyrr. Malick Thiaw kom Newcastle í 1-0 með marki í uppbótartíma fyrri hálfleiksins.
Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr leikjunum í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi.