Tíu látnir í skot­á­rás á skóla í Kanada

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Yfirvöld hafa ekki veitt miklar upplýsingar um málið enn sem komið er.
Tíu eru látnir og að minnsta kosti 25 særðir eftir skotárás sem beindist gegn skóla í norðurhluta Bresku-Kólumbíu í Kanada í gær. Árásarmaðurinn er meðal látnu. 

Fram kom á blaðamannafundi að sex hefðu fundist látnir í skólanum í Tumbler Ridge. Þá hefði einn látist á leiðinni á sjúkrahús og tveir til viðbótar fundist látnir á heimili skammt frá. Árásarmaðurinn fannst einnig látinn og virðist hafa svipt sig lífi.

Nemendur skólans eru á aldrinum tólf til átján ára. Um það bil 2.500 manns búa í Tumbler Ridge.

Öryggismálaráðherra Bresku-Kólumbíu sagði að viðbragðsflýtir lögreglu hefði átt þátt í því að fleiri létust ekki, þar sem hún hefði verið mætt á vettvang tveimur mínútum eftir að útkallið barst.

Búið er að bera kennsl á árásarmanninn en lögregla hefur ekki gefið upp nafn hans.

Um er að ræða eina alvarlegustu skotárásina í sögu Kanada. Fjórtán nemendur voru skotnir til bana í skólanum L’Ecole Polytechnique í Montreal árið 1989 í árás sem beindist gegn konum og þá voru fimm myrtir í La Loche í Saskatchewan árið 2016.

Kanada

