Tíu eru látnir og að minnsta kosti 25 særðir eftir skotárás sem beindist gegn skóla í norðurhluta Bresku-Kólumbíu í Kanada í gær. Árásarmaðurinn er meðal látnu.
Fram kom á blaðamannafundi að sex hefðu fundist látnir í skólanum í Tumbler Ridge. Þá hefði einn látist á leiðinni á sjúkrahús og tveir til viðbótar fundist látnir á heimili skammt frá. Árásarmaðurinn fannst einnig látinn og virðist hafa svipt sig lífi.
Nemendur skólans eru á aldrinum tólf til átján ára. Um það bil 2.500 manns búa í Tumbler Ridge.
Öryggismálaráðherra Bresku-Kólumbíu sagði að viðbragðsflýtir lögreglu hefði átt þátt í því að fleiri létust ekki, þar sem hún hefði verið mætt á vettvang tveimur mínútum eftir að útkallið barst.
Búið er að bera kennsl á árásarmanninn en lögregla hefur ekki gefið upp nafn hans.
Um er að ræða eina alvarlegustu skotárásina í sögu Kanada. Fjórtán nemendur voru skotnir til bana í skólanum L’Ecole Polytechnique í Montreal árið 1989 í árás sem beindist gegn konum og þá voru fimm myrtir í La Loche í Saskatchewan árið 2016.