Bandaríska alríkislögreglan (FBI) hefur birt myndir af grímuklæddum einstaklingi í tengslum við leit þeirra að móður fréttaþulunnar Savannah Guthrie. Í tilkynningu með myndunum kemur fram að yfirvöld reyni nú að bera kennsl á einstaklinginn, sem þau segja hafa verið vopnaðan.
Átta dagar eru síðan hin 84 ára gamla Nancy Guthrie hvarf af heimili sínu í Tucson í Arizona. Yfirvöld telja að henni hafi verið rænt.
„Í morgun tókst lögreglu að endurheimta þessar áður óaðgengilegu myndir sem sýna vopnaðan einstakling sem virðist hafa átt við myndavélina við útidyr Nancy Guthrie morguninn sem hún hvarf,“ sagði Kash Patel, forstjóri FBI, í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X.
New images in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026
Hann sagði að yfirvöld hefðu unnið að því að endurheimta myndir úr eftirlitskerfi heimilisins sem „gætu hafa tapast, skemmst eða verið óaðgengilegar af ýmsum ástæðum – þar á meðal vegna þess að upptökutæki voru fjarlægð“.
Mikið hefur verið fjallað um málið í erlendum miðlum síðustu daga. Savannah Guthrie sagði í gær að fjölskylda hennar teldi móður sína enn vera á lífi og ítrekaði ósk sína til allra þeirra sem gætu haft upplýsingar um hvarf hennar.
Fram kom í fréttum í gær að lögreglunni hefði ekki tekist að bera kennsl á neina grunaða eða ökutæki í tengslum við Guthrie.
FBI hefur heitið 50.000 dollurum í verðlaunafé fyrir allar upplýsingar. Það samsvarar um sex milljónum íslenskra króna.