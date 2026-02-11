Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Samúel Karl Ólason skrifar 11. febrúar 2026 09:21 Ekkert lát virðist ætla að verða á átökunum í Súdan í bráð. Átökin hafa komið verulega niður á óbreyttum borgurum. Getty/Giles Clarke, Avaaz Yfirvöld í Eþíópíu hafa reist leynilegar herbúðir þar sem þúsundir meðlima uppreisnarhópsins Rapid Support Forces (RSF) eru þjálfaðir fyrir átök við stjórnarherinn í Súdan. Framkvæmdirnar munu hafa verið fjármagnaðar af Sameinuðu arabísku furstadæmunum, sem hafa staðið þétt við bakið á RSF í átökunum blóðugu í Súdan. Furstadæmin eru einnig sögð hafa sent herþjálfara og málaliða til búðanna þar sem þeir eiga að þjálfa RSF-liða. Í byrjun ársins munu um 4.300 RSF-liðar hafa verið í þjálfun í þessum búðum. Flestir þeirra eru sagðir vera frá Eþíópíu og fengu þeir vopn og hergögn sem komu frá furstadæmunum. Eþíópía og furstadæmin hafa um nokkuð skeið átt í nánu varnarsamstarfi. Í frétt Reuters, þar sem varpað er ljósi á tilvist búðanna, segir að þetta sé í fyrsta sinn sem yfirvöld í Eþíópíu eru bendluð við átökin í Súdan. Heimildarmenn fréttaveitunnar hafa einnig bendlað furstadæmin við herstöðina en það þvertaka yfirvöld í furstadæmunum fyrir. Furstadæmin hafa lengi verið sökuð um að styðja RSF gegn stjórnarhernum. Meðal annars með því að senda hergögn eins og vopn og dróna frá Kína til Súdan. Þar að auki hafa furstadæmin ráðið málaliða til að aðstoða RSF gegn stjórnarhernum. Sjá einnig: Grönduðu flugvél frá furstadæmunum og felldu fjörutíu málaliða Forsvarsmenn stjórnarhersins hafa haldið þessu fram og hafa embættismenn frá Sameinuðu þjóðunum og í Bandaríkjunum og öðrum ríkjum tekið undir það. The camp was carved out of forested land in a district called Menge, about 20 miles (32 km) from the border and strategically located at the intersection of the two countries and South Sudan, according to the satellite imagery and the diplomatic cable. pic.twitter.com/BTbGHaT9Kq— Benjamin Strick (@BenDoBrown) February 10, 2026 Með þessari aðstoð tókst stjórnendum RSF að snúa vörn í sókn og hefja eitt skæðasta tímabil átakanna mannskæðu en furstadæmin eru sögð hafa notað hjálparstarf Rauða hálfmánans til að smygla vopnum til Súdan. Hergagnaflutningar til Súdan eru bannaðir samkvæmt samþykktum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Sjá einnig: Furstadæmin dæla vopnum og kínverskum drónum til Súdan Heimildarmenn Reuters segja að mennirnir sem þjálfaðir eru í búðunum eigi að berjast fyrir hönd RSF um svæði sem nefnt er eftir ánni Bláu Níl en það er svæði í suðurhluta Súdan, við landamæri Eþíópíu og Suður-Súdan. Blóðug átök Borgarastyrjöldin í Súdan hefur verið gífurlega blóðug. Fregnir þaðan benda iðulega til umfangsmikilla grimmdarverka. Fall borgarinnar El Fasher, undir lok síðasta árs, var einhver blóðugasti viðburður mjög blóðugra átaka í Súdan en borgin var eitt síðasta vígi stjórnarhersins í Darfur-héraði. Stjórn Súdan skiptist nú í raun í tvennt, þar sem stjórnarherinn heldur austurhluta landsins og RSF-liðar vesturhlutanum. Átökin hófust árið 2023. Abdel Fattah Al Burhan, leiðtogi hers Súdan, og Mohamed Hamdan Dagalo, leiðtogi RSF, tóku höndum saman árið 2021 og frömdu valdarán í Súdan. Árið 2023 stóð svo til að innleiða RSF í herinn en Dagalo var mótfallinn því og hófust átök þeirra á milli í kjölfarið. RSF var lengi með yfirhöndina í átökunum en stjórnarherinn sótti svo verulega á í fyrra og í upphafi þessa árs. Herinn rak vígamenn RSF frá Khartoum, höfuðborg Súdan, í mars. Frá mótmælum gegn Sameinuðu arabírsku furstadæmunum og afskiptum þeirra af borgarstyrjöldinni í Súdan. Mótmælin fóru fram í borginni Merowe í Súdan í lok síðasta árs.EPA RSF hefur notið stuðnings annarra ríkja eins og Rússlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Herinn hefur sömuleiðis notið stuðnings annarra ríkja, eins og Rússlands, eftir að yfirvöld þar hættu að styðja RSF. Sjá einnig: Bjóða Rússum flotastöð við Rauðahafið Rússar studdu um tíma RSF og á þeim tíma sendu Úkraínumenn sérsveitir til Súdan, til aðstoðar stjórnarhernum. Sjá einnig: Stríðið í Úkraínu háð í Súdan Átökin hafa komið verulega niður á almenningi í Súdan og hafa þau verið mjög grimmileg. Milljónir hafa lengi staðið frammi fyrir hungursneyð vegna átakanna. Báðar fylkingar hafa verið sakaðar um stríðsglæpi og kynferðisofbeldi er mjög umfangsmikið. Einnig framkvæmdir á flugvelli Við greiningu á gervihnattamyndum komust blaðamenn Reuters að því að svo virðist sem framkvæmdir við herstöðina hafi byrjað í apríl í fyrra. Samkvæmt gögnum sem blaðamenn komu höndum yfir á stöðin að geta hýst allt að tíu þúsund menn. Myndir frá því í nóvember sýndu rúmlega 640 tjöld í búðunum, auk annarra bygginga. Myndir sýndu einnig 56 flutningabíla, sem notaðir eru af her Eþíópíu til að flytja menn, ekið í búðirnar. Hver bíll á að geta rúmað um fimmtíu til sextíu menn. Nokkrum dögum síðar sáust um sjötíu bílar til viðbótar. Gögnin gefa einnig til kynna að í október hafi fyrstu RSF-liðarnir og herþjálfarar á vegum furstadæmanna mætt í búðirnar á vörubílum og Land Cruiserum. Heimildarmenn Reuters segjast hafa séð bíla í búðunum sem merktir voru fyrirtækinu Gorica Group, sem er framkvæmdafyrirtæki frá furstadæmunum. Aðrar myndir sem blaðamenn og sérfræðingar skoðuðu sýna að framkvæmdir hafa átt sér stað á flugvelli sem er ekki langt frá búðunum og landamærum Súdan. Þar virðist sem búið sé að reisa nýtt flugskýli og stjórnstöð fyrir dróna. Eins og áður segir hafa furstadæmin verið sökuð um að útvega RSF kínverska dróna sem hægt er að nota til eftirlits og loftárása. Embættismenn í Eþíópíu segja flugvöllinn ætlaðan her ríkisins. Vestrænir sérfræðingar sem Reuters ræddi við segja flugvöllinn og uppbygginguna þar tengjast starfsemi RSF. Hann væri mikilvægur furstadæmunum við að flytja hergögn til RSF-liða og styðja þá. Furstadæmin hafa mikilla hagsmuna að gæta í Súdan. Abdel Fattah Al Burhan og ríkisstjórn hans hafnaði í fyrra umfangsmiklum samningi við furstadæmin um að byggja höfn við Rauðahafið í framtíðinni. Þá má finna mikið magn af gulli í jörðu í Súdan og það hefur um árabil að miklu leyti verið flutt til Dubaí. Furstadæmin hafa átt í mjög umfangsmiklum fjárfestingum í Súdan í gegnum árin. Eþíópía Súdan Sameinuðu arabísku furstadæmin Hernaður Sameinuðu þjóðirnar Mest lesið Rúmlega helmingur starfsmanna Félagsbústaða hættur Innlent „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Innlent Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Erlent Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Innlent Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ Erlent Fiskúrgangi fargað á útivistarsvæði: „Þetta er náttúrulega bara viðbjóður“ Innlent Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Erlent Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Erlent Réðst á fyrrverandi kærasta sinn eftir sambandsslit Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Sjá meira