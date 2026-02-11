Erlent

Fursta­dæmin þjálfa upp­reisnar­menn í leyni­legri her­stöð

Samúel Karl Ólason skrifar
Ekkert lát virðist ætla að verða á átökunum í Súdan í bráð. Átökin hafa komið verulega niður á óbreyttum borgurum. Getty/Giles Clarke, Avaaz

Yfirvöld í Eþíópíu hafa reist leynilegar herbúðir þar sem þúsundir meðlima uppreisnarhópsins Rapid Support Forces (RSF) eru þjálfaðir fyrir átök við stjórnarherinn í Súdan. Framkvæmdirnar munu hafa verið fjármagnaðar af Sameinuðu arabísku furstadæmunum, sem hafa staðið þétt við bakið á RSF í átökunum blóðugu í Súdan.

Furstadæmin eru einnig sögð hafa sent herþjálfara og málaliða til búðanna þar sem þeir eiga að þjálfa RSF-liða. Í byrjun ársins munu um 4.300 RSF-liðar hafa verið í þjálfun í þessum búðum.

Flestir þeirra eru sagðir vera frá Eþíópíu og fengu þeir vopn og hergögn sem komu frá furstadæmunum. Eþíópía og furstadæmin hafa um nokkuð skeið átt í nánu varnarsamstarfi.

Í frétt Reuters, þar sem varpað er ljósi á tilvist búðanna, segir að þetta sé í fyrsta sinn sem yfirvöld í Eþíópíu eru bendluð við átökin í Súdan. Heimildarmenn fréttaveitunnar hafa einnig bendlað furstadæmin við herstöðina en það þvertaka yfirvöld í furstadæmunum fyrir.

Furstadæmin hafa lengi verið sökuð um að styðja RSF gegn stjórnarhernum. Meðal annars með því að senda hergögn eins og vopn og dróna frá Kína til Súdan. Þar að auki hafa furstadæmin ráðið málaliða til að aðstoða RSF gegn stjórnarhernum.

Forsvarsmenn stjórnarhersins hafa haldið þessu fram og hafa embættismenn frá Sameinuðu þjóðunum og í Bandaríkjunum og öðrum ríkjum tekið undir það.

Með þessari aðstoð tókst stjórnendum RSF að snúa vörn í sókn og hefja eitt skæðasta tímabil átakanna mannskæðu en furstadæmin eru sögð hafa notað hjálparstarf Rauða hálfmánans til að smygla vopnum til Súdan.

Hergagnaflutningar til Súdan eru bannaðir samkvæmt samþykktum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.

Heimildarmenn Reuters segja að mennirnir sem þjálfaðir eru í búðunum eigi að berjast fyrir hönd RSF um svæði sem nefnt er eftir ánni Bláu Níl en það er svæði í suðurhluta Súdan, við landamæri Eþíópíu og Suður-Súdan.

Blóðug átök

Borgarastyrjöldin í Súdan hefur verið gífurlega blóðug. Fregnir þaðan benda iðulega til umfangsmikilla grimmdarverka.

Fall borgarinnar El Fasher, undir lok síðasta árs, var einhver blóðugasti viðburður mjög blóðugra átaka í Súdan en borgin var eitt síðasta vígi stjórnarhersins í Darfur-héraði. Stjórn Súdan skiptist nú í raun í tvennt, þar sem stjórnarherinn heldur austurhluta landsins og RSF-liðar vesturhlutanum.

Átökin hófust árið 2023.

Abdel Fattah Al Burhan, leiðtogi hers Súdan, og Mohamed Hamdan Dagalo, leiðtogi RSF, tóku höndum saman árið 2021 og frömdu valdarán í Súdan. Árið 2023 stóð svo til að innleiða RSF í herinn en Dagalo var mótfallinn því og hófust átök þeirra á milli í kjölfarið.

RSF var lengi með yfirhöndina í átökunum en stjórnarherinn sótti svo verulega á í fyrra og í upphafi þessa árs. Herinn rak vígamenn RSF frá Khartoum, höfuðborg Súdan, í mars.

Frá mótmælum gegn Sameinuðu arabírsku furstadæmunum og afskiptum þeirra af borgarstyrjöldinni í Súdan. Mótmælin fóru fram í borginni Merowe í Súdan í lok síðasta árs.EPA

RSF hefur notið stuðnings annarra ríkja eins og Rússlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Herinn hefur sömuleiðis notið stuðnings annarra ríkja, eins og Rússlands, eftir að yfirvöld þar hættu að styðja RSF.

Rússar studdu um tíma RSF og á þeim tíma sendu Úkraínumenn sérsveitir til Súdan, til aðstoðar stjórnarhernum.

Átökin hafa komið verulega niður á almenningi í Súdan og hafa þau verið mjög grimmileg. Milljónir hafa lengi staðið frammi fyrir hungursneyð vegna átakanna. Báðar fylkingar hafa verið sakaðar um stríðsglæpi og kynferðisofbeldi er mjög umfangsmikið.

Einnig framkvæmdir á flugvelli

Við greiningu á gervihnattamyndum komust blaðamenn Reuters að því að svo virðist sem framkvæmdir við herstöðina hafi byrjað í apríl í fyrra. Samkvæmt gögnum sem blaðamenn komu höndum yfir á stöðin að geta hýst allt að tíu þúsund menn.

Myndir frá því í nóvember sýndu rúmlega 640 tjöld í búðunum, auk annarra bygginga. Myndir sýndu einnig 56 flutningabíla, sem notaðir eru af her Eþíópíu til að flytja menn, ekið í búðirnar. Hver bíll á að geta rúmað um fimmtíu til sextíu menn.

Nokkrum dögum síðar sáust um sjötíu bílar til viðbótar.

Gögnin gefa einnig til kynna að í október hafi fyrstu RSF-liðarnir og herþjálfarar á vegum furstadæmanna mætt í búðirnar á vörubílum og Land Cruiserum.

Heimildarmenn Reuters segjast hafa séð bíla í búðunum sem merktir voru fyrirtækinu Gorica Group, sem er framkvæmdafyrirtæki frá furstadæmunum.

Aðrar myndir sem blaðamenn og sérfræðingar skoðuðu sýna að framkvæmdir hafa átt sér stað á flugvelli sem er ekki langt frá búðunum og landamærum Súdan. Þar virðist sem búið sé að reisa nýtt flugskýli og stjórnstöð fyrir dróna.

Eins og áður segir hafa furstadæmin verið sökuð um að útvega RSF kínverska dróna sem hægt er að nota til eftirlits og loftárása.

Embættismenn í Eþíópíu segja flugvöllinn ætlaðan her ríkisins. Vestrænir sérfræðingar sem Reuters ræddi við segja flugvöllinn og uppbygginguna þar tengjast starfsemi RSF. Hann væri mikilvægur furstadæmunum við að flytja hergögn til RSF-liða og styðja þá.

Furstadæmin hafa mikilla hagsmuna að gæta í Súdan. Abdel Fattah Al Burhan og ríkisstjórn hans hafnaði í fyrra umfangsmiklum samningi við furstadæmin um að byggja höfn við Rauðahafið í framtíðinni. Þá má finna mikið magn af gulli í jörðu í Súdan og það hefur um árabil að miklu leyti verið flutt til Dubaí.

Furstadæmin hafa átt í mjög umfangsmiklum fjárfestingum í Súdan í gegnum árin.

