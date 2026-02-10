Innlent

Tæp fjór­tán prósent þjóðarinnar bú­sett er­lendis

Kjartan Kjartansson skrifar
Hátt í þrjú prósent allra íslenskra ríkisborgara voru skráðir með búsetu í Danmörku í fyrra. Myndin er frá Ráðhúsinu í Kaupmannahöfn. Vísir/EPA

Tæplega 52 þúsund íslenskir ríkisborgarar, tæp fjórtán prósent þjóðarinnar, voru með skráð lögheimili erlendis í fyrra. Langsamlega flestir þeirra eru búsettir á Norðurlöndunum, 61,7 prósent.

Tæpur fjórðungur allra íslenskra ríkisborgara sem bjuggu erlendis í fyrra voru búsettir í Danmörku, alls 12.786 manns. Í Noregi bjuggu 9.348 íslenskir ríkisborgarar og 9.229 í Svíþjóð. 

Á eftir Norðurlöndunum voru Bandaríkin vinsælasta landið á meðal íslenskra ríkisborgara en 6.711 manns voru skráðir með búsetu þar 1. desember. Bretland var í fimmta sæti með 2.576 íslenska ríkisborgara.

Íslenskir ríkisborgarar voru með skráð lögheimili í alls 111 löndum af 193 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna.

Í fjórtán löndum var aðeins einn íslenskur ríkisborgari með skráð lögheimili samkvæmt gögnum Þjóðskrár; í Albaníu, Jamaíku, Gana, Máritíusi, Angóla. Makedóníu, Moldóvu, Belís, Paragvæ, Panama, Sómalíu, Gíneu, Pakistan og Líbanon.

