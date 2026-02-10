Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Kjartan Kjartansson skrifar 10. febrúar 2026 10:25 Hátt í þrjú prósent allra íslenskra ríkisborgara voru skráðir með búsetu í Danmörku í fyrra. Myndin er frá Ráðhúsinu í Kaupmannahöfn. Vísir/EPA Tæplega 52 þúsund íslenskir ríkisborgarar, tæp fjórtán prósent þjóðarinnar, voru með skráð lögheimili erlendis í fyrra. Langsamlega flestir þeirra eru búsettir á Norðurlöndunum, 61,7 prósent. Tæpur fjórðungur allra íslenskra ríkisborgara sem bjuggu erlendis í fyrra voru búsettir í Danmörku, alls 12.786 manns. Í Noregi bjuggu 9.348 íslenskir ríkisborgarar og 9.229 í Svíþjóð. Á eftir Norðurlöndunum voru Bandaríkin vinsælasta landið á meðal íslenskra ríkisborgara en 6.711 manns voru skráðir með búsetu þar 1. desember. Bretland var í fimmta sæti með 2.576 íslenska ríkisborgara. Íslenskir ríkisborgarar voru með skráð lögheimili í alls 111 löndum af 193 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Í fjórtán löndum var aðeins einn íslenskur ríkisborgari með skráð lögheimili samkvæmt gögnum Þjóðskrár; í Albaníu, Jamaíku, Gana, Máritíusi, Angóla. Makedóníu, Moldóvu, Belís, Paragvæ, Panama, Sómalíu, Gíneu, Pakistan og Líbanon. Mannfjöldi Danmörk Noregur Svíþjóð Innflytjendamál Íslendingar erlendis Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Innlent Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Innlent Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Innlent Fleiri fréttir Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Sjá meira