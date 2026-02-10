Enski boltinn

„Hann er kominn í rétta stöðu“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Bruno hefur verið magnaður á tímabilinu fyrir Manchester United.
Miðjumaðurinn Bruno Fernandes, leikmaður Manchester United, hefur leikið einstaklega vel í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Hann hefur komið að 12 mörkum United í síðustu tíu leikjum liðsins. Í 22 leikjum í deildinni í vetur hefur hann skorað sex mörk og gefið tólf stoðsendingar.

Nú hefur United unnið fjóra leiki í röð og getur liðið unnið þann fimmta gegn West Ham í kvöld. Bruno var til umræðu í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport á sunnudaginn.

„Hann er svo skapandi. Ég hafði alltaf á tilfinningunni, þegar hann var að spila undir stjórn Mourinho, að hann vildi vinna tæklinguna, gefa boltann fyrir og vera sjálfur mættur inn í teiginn til að taka á móti sinni eigin fyrirgjöf. En núna er hann að svona spara sig örlítið meira,“ segir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari í þættinum á sunnudaginn.

„Hann er kominn í rétta stöðu þegar liðið er með boltann. Við viljum hafa hann fyrir utan teiginn eða inni í teignum. Þessi hálfsvæði sem eru svo mikilvæg í fótbolta í dag. Þetta er svo mikilvægt svæði fyrir alvöru lið til að hafa leikmenn sem eru kreatífir og skapandi og geta ógnað bæði með skotum og sendingum og líka vera mættir inn í teig til þess að taka á móti fyrirgjöfinni. Hálfsvæðisleikmenn gleyma því oft að þeir þurfa líka að vera mættir inn í teig þegar fyrirgjöfin kemur úr gagnstæðri átt.“

Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti.

Klippa: Umræðan um Bruno sem er loksins kominn í rétta stöðu
