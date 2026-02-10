„Hann er kominn í rétta stöðu“ Stefán Árni Pálsson skrifar 10. febrúar 2026 12:31 Bruno hefur verið magnaður á tímabilinu fyrir Manchester United. Miðjumaðurinn Bruno Fernandes, leikmaður Manchester United, hefur leikið einstaklega vel í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Hann hefur komið að 12 mörkum United í síðustu tíu leikjum liðsins. Í 22 leikjum í deildinni í vetur hefur hann skorað sex mörk og gefið tólf stoðsendingar. Nú hefur United unnið fjóra leiki í röð og getur liðið unnið þann fimmta gegn West Ham í kvöld. Bruno var til umræðu í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport á sunnudaginn. „Hann er svo skapandi. Ég hafði alltaf á tilfinningunni, þegar hann var að spila undir stjórn Mourinho, að hann vildi vinna tæklinguna, gefa boltann fyrir og vera sjálfur mættur inn í teiginn til að taka á móti sinni eigin fyrirgjöf. En núna er hann að svona spara sig örlítið meira,“ segir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari í þættinum á sunnudaginn. „Hann er kominn í rétta stöðu þegar liðið er með boltann. Við viljum hafa hann fyrir utan teiginn eða inni í teignum. Þessi hálfsvæði sem eru svo mikilvæg í fótbolta í dag. Þetta er svo mikilvægt svæði fyrir alvöru lið til að hafa leikmenn sem eru kreatífir og skapandi og geta ógnað bæði með skotum og sendingum og líka vera mættir inn í teig til þess að taka á móti fyrirgjöfinni. Hálfsvæðisleikmenn gleyma því oft að þeir þurfa líka að vera mættir inn í teig þegar fyrirgjöfin kemur úr gagnstæðri átt.“ Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti. Klippa: Umræðan um Bruno sem er loksins kominn í rétta stöðu Enski boltinn Manchester United Mest lesið Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“ Sport Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu Sport Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“ Handbolti Fjórum hent úr húsi eftir hópslagsmál Körfubolti Kristrún bætti sig um þrettán sæti Sport „Ég svaf ekki mikið í nótt“ Sport Bæði lið í treyju Patta í kvöld Sport Fleiri fréttir „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Sjá meira