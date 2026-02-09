„Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Lillý Valgerður Pétursdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa 9. febrúar 2026 23:32 Fjaran hefur breyst mikið á skömmum tíma. Sýn Eitt mesta landrof í manna minnum hefur orðið í Reynisfjöru í Mýrdal. Landeigandi segir óvíst hvort ásýndin sé breytt til framtíðar. Gjörbreytt landslag blasir nú þar við ferðamönnum en í stað svörtu fjörunnar sem hefur dregið marga víða að blasa nú við steinar úti um allt. Þá hefur sjórinn náð að grafa sig inn í fjöruna og myndað nokkurra metra háan vegg. „Þetta landrof gerist bara á svona einni viku tæplega. Svo bara meira og meira, ef það gerir mikið brim þá grefur bara meira úr,“ segir Ólafur Steinar Björnsson, einn landeiganda sem hefur búið nálægt svæðinu alla sína ævi. „Það er náttúrlega þessi helvítis austanátt sem er búin að vera hérna meira og minna í allan vetur sem talið er að hafi valdið því að hún tekur allan sandinn hérna úr fjörunni og flytur þetta allt hérna vestur úr.“ Klippa: Óvíst hvort ásýndin sé breytt til framtíðar Hafið þið séð svona áður hérna? „Nei, ekkert þessu líkt. Ég er búinn að vera að hitta hér eldri menn og heimamenn hérna hafa aldrei upplifað þetta. Ekki svona, aldrei.“ Ólafur Steinar Björnsson er einn landeiganda og hefur búið nálægt svæðinu alla sína ævi.Sýn Gunnlaugur Jónsson leiðsögumaður segir það dramatískt hversu mikið svæðið hafi breyst. „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru til að fara í? Maður getur alveg séð það fyrir sér að þetta bílastæði geti horfið í einhverjum stormum ef þetta heldur áfram,“ segir hann og vísar til bílastæðanna fyrir ofan fjöruna. Ferðamenn láta þetta ekki á sig fá Þrátt fyrir hina breyttu ásýnd fjörunnar virtust ferðamenn sem heimsóttu staðinn í dag vera sáttir. Bjóst þú við að sjá þetta svona? „Jájájá, það er stórmerkilegt að sjá áhrif náttúruaflanna. Og veðrið er mjög gott,“ segir ferðamaðurinn Omar sem kom til Íslands frá Sádí-Arabíu. „Ég hef séð margar ljósmyndir og myndbönd og var svo spenntur. Ég vonaðist til að komast niður í fjöruna. Þetta er algjörlega magnað. Útsýnið er svo fallegt. Bara ef það væri ekki svona hvasst. En þetta er magnað og við erum að njóta okkar,“ segir Abdullah, sem kemur sömuleiðis frá frá Sádí-Arabíu. Mikil náttúruöfl eru þarna að verki.Sýn Fært stærðarinnar grjót sem vegi allt að tvö tonn En ætli ásýnd Reynisfjöru sé breytt til framtíðar? „Það er veðrið sem ræður þessu algjörlega. Ef það gerir ekki suðvestanátt þá verður þetta bara svona held ég,“ segir Ólafur Steinar Björnsson, einn landeiganda að Reynisfjöru. Guðna Einarssyni, bónda og landeiganda í Reynisfjöru, var mjög brugðið að sjá breytinguna á Reynisfjörunni um helgina. Hann sagði í samtali við fréttastofu í gær að það væri þekkt að sandurinn færist fram og til baka en þetta sé óvenjulegt. „En þetta sem gerðist þarna núna hefur aldrei gerst áður. Þetta er í það miklu mæli. Það gróf svo langt inn þarna við Reynisfjallið, þar er mikið aðdýpi. Þetta er sjálfsagt um hundrað metrar sem hefur grafið þarna inn. Þar fyrir utan er mikið dýpi og það er sjálfsagt eitthvað komið þarna inn. Ef það gerir mikið brim, þá gætum við orðið berskjaldaðir varðandi bílastæðið í Reynisfjöru.“ Hann áætlar að það séu um hundrað metrar í bílastæðið. „Þetta eru ógurlegir kraftar. Blágrýti eru steinar sem eru frá einu og upp í tvö tonn. Það gengur mikið á.“ Ferðaþjónusta Reynisfjara Mýrdalshreppur Tengdar fréttir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Mikið landrof hefur orðið í Reynisfjöru. Íbúar segjast aldrei hafa átt von á öðru eins. Náttúruvársérfræðingur segir austanáttina hafa verið stöðuga á svæðinu síðustu vikur og hafaldan með. Hún á von á því, sem og íbúar, að eitthvað af sandinum sem hafi færst til komi aftur. Það er þó alveg óvíst hvort hann komi allur til baka. 8. febrúar 2026 22:02