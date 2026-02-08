„Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Lovísa Arnardóttir skrifar 8. febrúar 2026 22:02 Mynd sem Birna Viðarsdóttir íbúi tók í gær. Eins og má sjá er stuðlabergið alveg komið út í sjó. Birna Viðarsdóttir Mikið landrof hefur orðið í Reynisfjöru. Íbúar segjast aldrei hafa átt von á öðru eins. Náttúruvársérfræðingur segir austanáttina hafa verið stöðuga á svæðinu síðustu vikur og hafaldan með. Hún á von á því, sem og íbúar, að eitthvað af sandinum sem hafi færst til komi aftur. Það er þó alveg óvíst hvort hann komi allur til baka. Guðna Einarssyni, bónda og landeiganda í Reynisfjöru, var mjög brugðið að sjá breytinguna á Reynisfjörunni um helgina. „Þetta er þekkt hjá okkur, Reynisfjaran nær á milli Dyrhólaeyjar og Reynisfjalls, og við höfum oft upplifað að sandurinn hafi færst fram og til baka. Það grefur úr austur við Reynisfjall en hleður í vestur við Dyrhólaey. Sjórinn er búinn að hreinsa burt allan sandinn sunnan undir Reynisfjallinu og stuðlaberginu. Stuðlabergið er bara komið út í sjó og hann bara flytur þetta vestar á fjörurnar. Hann segir þetta sérstaklega gerast í austanáttum og svo þegar vindurinn fer í suðvestanáttir þá komi sandurinn oft til baka,“ segir Guðni. Hér sést hversu stutt er í göngustíg að bílastæði frá stuðlaberginu. Vísir/Vilhelm Gætu orðið berskjaldaðir við bílastæðið „En þetta sem gerðist þarna núna hefur aldrei gerst áður. Þetta er í það miklu mæli. Það gróf svo langt inn þarna við Reynisfjallið, þar er mikið aðdýpi. Þetta er sjálfsagt um hundrað metrar sem hefur grafið þarna inn. Þar fyrir utan er mikið dýpi og það er sjálfsagt eitthvað komið þarna inn. Ef það gerir mikið brim, þá gætum við orðið berskjaldaðir varðandi bílastæðið í Reynisfjöru.“ Hann áætlar að það séu um hundrað metrar í bílastæðið. „Við eigum von á því að þessi sandur skili sér til baka ef það breytir um vindátt og strauma, en það er spurning hvort við fáum mikið brim og vont veður áður en það gerist,“ segir Guðni. Eins og má sjá á myndum er mikið stórgrýti í fjörunni sem ekki hefur sést þar áður. Hann segir sjóinn hafa rótað því upp og vestar á fjöruna. Hver steinn sé stór og líklega um tonn að þyngd. Mynd sem Birna Viðarsdóttir tók árið 2023. Eins og má sjá er fjaran gjörbreytt frá þeim tíma. Birna Viðarsdóttir Fjaran gjörbreytt „Þetta eru ógurlegir kraftar. Blágrýti eru steinar sem eru frá einu og upp í tvö tonn. Það gengur mikið á.“ Hann segir fjöruna ekkert hættulegri í þessum aðstæðum en hún sé gjörbreytt frá því sem hún var í haust. „Fólk kemur og sér hvernig þetta er og fólk kemst ekkert ofan í fjöruna fyrir framan göngustíginn heldur getur farið vestur á fjöruna. Það er mjög mikilfenglegt að sjá þetta eins og þetta er núna í dag. Fjaran er ekkert hættulegri, hún er gjörbreytt.“ Guðni segist hafa séð þetta fyrst í fyrradag og segir hafa brugðið. „Ég átti ekki von á því að þetta myndi gerast, og ég átti ekki von á að þetta myndi gerast svona hratt. Sjórinn hefur aldrei farið svona langt inn, allavega hvað núlifandi menn muna.“ Eins og má sjá gátu ferðamenn áður gengið ströndina og að Dyrhólaey. Það er ekki möguleiki að gera það í dag. Myndin er úr safni Vísis. Vísir/Sigurjón Guðni segir veðrið búið að vera óvanalegt. „Þessar stífu austanáttir sem eru búnar að vera svo vikum skiptir, það er mjög hvasst við suðurströndina og hefur verið mikið brim samfara þessu. Þessi veðurstaða sem er búin að vera og hefur gert það að verkum að við fáum ekki vetur enn þá,“ segir Guðni. Hann segir þetta veður þó mjög þægilegt og að vera laus við snjóinn spari pening. „Þetta er eitthvað sem enginn ræður við og við verðum bara að bíða og sjá og vona að sandurinn gangi til baka. Þetta hefur engin áhrif á Reynisfjöruna. Hún er enn áhugaverður og mikilfenglegur staður.“ Myndina tók Birna Viðarsdóttir árið 2023.Birna Viðarsdóttir Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir hafa verið stöðuga austanátt undanfarið og hafaldan hafi verið eftir því. „Hún hefur sópað þessu vestur og væntanlega þegar vindáttin snýst kemur þetta til baka,“ segir hún um landrofið í Reynisfjöru. Hún segir óvanalegt að vindáttin haldist sú sama svona lengi á einum stað. Hafaldan sé afar kröftug þarna og það útskýri væntanlega breytinguna á landinu. Myndin er tekin af ljósmyndara Vísis árið 2024. Vísir/Vilhelm Brá verulega Birna Viðarsdóttir býr á Norður-Hvoli í um tíu kílómetra fjarlægð frá Reynisfjöru og tók myndir í gær sem má sjá í fréttinni. Hún segir breytinguna verulega. „Ég fór í gær og manni brá að sjá þetta. Maður hefði aldrei trúað þessu. Það er bara við hliðið, þar sem er venjulega stígur til að ganga í hellinn eftir fjörunni, þar er sjórinn ólgandi. Manni brá verulega að sjá þetta.“ Hún segir steinana stóra sem hafa færst til í fjörunni. „Maður fer þarna öðru hvoru, þetta er uppáhalds staðurinn minn, svo ofboðslega fallegt,“ segir hún. Reynisfjara Ferðaþjónusta Mýrdalshreppur Tengdar fréttir Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar Rautt ljós mun loga 30 prósent oftar í Reynisfjöru eftir endurmat á hættustigum. Nýju viðvörunarskilti var komið upp í fjörunni á laugardag. 11. ágúst 2025 06:24 Öryggissérfræðingur hefur trú á boðuðum aðgerðum í Reynisfjöru Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu hefur mikla trú á að þær aðgerðir sem landeigendur Reynisfjöru ákváðu að grípa til í gær muni koma til með að bæta öryggi töluvert á svæðinu. Hann segir að kjarninn í góðum gæða -og öryggiskerfum sé að rýna hvað betur megi gera þegar slys verða. 6. ágúst 2025 12:44 Mest lesið Féll í Jökulsárlón Innlent Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Innlent Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Fara í aðgerðir fáist ekki svör Innlent Handtekinn vegna stunguárásarinnar Innlent Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Innlent Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Innlent Fleiri fréttir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Sjá meira