Íslenski boltinn

Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram

Aron Guðmundsson skrifar
Frá úrslitaleik Víkings Reykjavíkur og Vals í Reykjavíkurmótinu á dögunum. Víkingskonur fagna hér marki.
Frá úrslitaleik Víkings Reykjavíkur og Vals í Reykjavíkurmótinu á dögunum. Víkingskonur fagna hér marki. Vísir/Óskar Ófeigur

Víkingur Reykjavík hóf vegferð sína í Lengjubikar kvenna í fótbolta á öruggum 7-0 sigri í leik gegn Fram á Víkingsvelli í kvöld. Freyja Stefánsdóttir skoraði þrennu fyrir heimakonur.

Þetta var fyrsti leikur beggja liða í mótinu og segja mætti að Víkingskonur hafi gert út um leikinn snemma í fyrri hálfleik. 

Elísa Birta Káradóttir kom þeim á bragðið með fyrsta marki leiksins á fjórðu mínútu og rétt um fimm mínútum síðar var Freyja Stefánsdóttir búin að tvöfalda forystu Víkings með öðru marki leiksins.

Freyja bætti svo við öðru marki sínu og þriðja marki Víkings á sautjándu mínútu. Staðan orðin 3-0 og róðurinn þungur fyrir Framara. Bergdís Sveinsdóttir bætti við fjórða marki Víkinga á 25.mínútu og stóðu leikar 4-0 í hálfleik. 

Víkingskonur bættu við þremur mörkum í seinni hálfleik. Freyja fullkomnaði þrennu sína á 51.mínútu með fimmta marki Víkings og sitt hvort markið  frá Jóhönnu Elínu Halldórsdóttur sem og Bergþóru Sól Ásmundsdóttur innsigluðu 7-0 sigur Víkings Reykjavíkur.  

Frábær byrjun á Lengjubikarnum hjá Víkingi Reykjavík. Liðið er, líkt og ÍBV og Valur, með þrjú stig eftir fyrstu umferðina.

Lengjubikar kvenna Víkingur Reykjavík Fram Íslenski boltinn Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið