Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Aron Guðmundsson skrifar 9. febrúar 2026 21:10 Frá úrslitaleik Víkings Reykjavíkur og Vals í Reykjavíkurmótinu á dögunum. Víkingskonur fagna hér marki. Vísir/Óskar Ófeigur Víkingur Reykjavík hóf vegferð sína í Lengjubikar kvenna í fótbolta á öruggum 7-0 sigri í leik gegn Fram á Víkingsvelli í kvöld. Freyja Stefánsdóttir skoraði þrennu fyrir heimakonur. Þetta var fyrsti leikur beggja liða í mótinu og segja mætti að Víkingskonur hafi gert út um leikinn snemma í fyrri hálfleik. Elísa Birta Káradóttir kom þeim á bragðið með fyrsta marki leiksins á fjórðu mínútu og rétt um fimm mínútum síðar var Freyja Stefánsdóttir búin að tvöfalda forystu Víkings með öðru marki leiksins. Freyja bætti svo við öðru marki sínu og þriðja marki Víkings á sautjándu mínútu. Staðan orðin 3-0 og róðurinn þungur fyrir Framara. Bergdís Sveinsdóttir bætti við fjórða marki Víkinga á 25.mínútu og stóðu leikar 4-0 í hálfleik. Víkingskonur bættu við þremur mörkum í seinni hálfleik. Freyja fullkomnaði þrennu sína á 51.mínútu með fimmta marki Víkings og sitt hvort markið frá Jóhönnu Elínu Halldórsdóttur sem og Bergþóru Sól Ásmundsdóttur innsigluðu 7-0 sigur Víkings Reykjavíkur. Frábær byrjun á Lengjubikarnum hjá Víkingi Reykjavík. Liðið er, líkt og ÍBV og Valur, með þrjú stig eftir fyrstu umferðina. Lengjubikar kvenna Víkingur Reykjavík Fram Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Gjóðarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Fótbolti Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Fótbolti „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Bad Bunny hljóp lengra en lið Patriots Sport Fleiri fréttir Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Sjá meira