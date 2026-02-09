Fótbolti

Jóhann Berg án fé­lags: „Spenntur fyrir næstu á­skorun“

Aron Guðmundsson skrifar
Jóhann Berg Guðmundsson í leik með íslenska landsliðinu
Jóhann Berg Guðmundsson í leik með íslenska landsliðinu Getty/Marc Atkins

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Jóhann Berg Guðmundsson, hefur rift samningi sínum við lið Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. 

Félagið greinir frá þessu í fréttatilkynningu í dag en Jóhann Berg tjáir sig um brotthvarfið á samfélagsmiðlum þar sem hann segist spenntur fyrir næstu áskorun. 

Það liggur ekki fyrir hver eða hvar sú áskorun verður en Jóhann Berg gekk í raðir Al-Dhafra um mitt síðasta ár en hafði þar áður verið á mála hjá Al-Orobah í Sádi-Arabíu. 

Reynsluboltinn á að baki langan feril í atvinnumennsku, lengst af á Englandi með liðum á borð við Burnley og Charlton Athletic en atvinnumannaferilinn hóf hann hjá AZ Alkmaar í Hollandi. 

Jóhann spilaði sinn eitthundraðasta landsleik fyrir Íslands hönd í nóvember á síðasta ári og varð þar með aðeins sá fimmti til þess að ná þeim áfanga. Síðan þá hefur einn landsleikur bæst við til viðbótar.

Jóhann Berg lék sinn fyrsta landsleik á móti Aserbaísjan árið 2008 og landsliðsferill hans orðinn lengri en sautján ár. 

