Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun" Aron Guðmundsson skrifar 9. febrúar 2026 19:10 Jóhann Berg Guðmundsson í leik með íslenska landsliðinu Getty/Marc Atkins Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Jóhann Berg Guðmundsson, hefur rift samningi sínum við lið Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Félagið greinir frá þessu í fréttatilkynningu í dag en Jóhann Berg tjáir sig um brotthvarfið á samfélagsmiðlum þar sem hann segist spenntur fyrir næstu áskorun. Það liggur ekki fyrir hver eða hvar sú áskorun verður en Jóhann Berg gekk í raðir Al-Dhafra um mitt síðasta ár en hafði þar áður verið á mála hjá Al-Orobah í Sádi-Arabíu. Reynsluboltinn á að baki langan feril í atvinnumennsku, lengst af á Englandi með liðum á borð við Burnley og Charlton Athletic en atvinnumannaferilinn hóf hann hjá AZ Alkmaar í Hollandi. Jóhann spilaði sinn eitthundraðasta landsleik fyrir Íslands hönd í nóvember á síðasta ári og varð þar með aðeins sá fimmti til þess að ná þeim áfanga. Síðan þá hefur einn landsleikur bæst við til viðbótar. Jóhann Berg lék sinn fyrsta landsleik á móti Aserbaísjan árið 2008 og landsliðsferill hans orðinn lengri en sautján ár. Íslendingar erlendis Landslið karla í fótbolta Fótbolti