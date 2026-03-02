Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. mars 2026 12:31 Cristiano Ronaldo klúðraði víti og var ekki meðal markaskorara Al Nassr um helgina. Getty/Yasser Bakhsh Cristiano Ronaldo mistókst að nýta kjörið tækifærið til að bæta við markafjölda sinn í leik með Al-Nassr í Sádí-arabíska fótboltanum um helgina. Al-Nassr vann öruggan 3-1 sigur á Al-Fayha en Ronaldo var ekki meðal markaskorara í þetta skiptið. Ronaldo tók vítaspyrnu strax á áttundu mínútu en skaut í stöng. Þetta var þriðja vítið sem hann klúðrar með félagsliði eða landsliði á þessu tímabili. Það þýðir jafnframt að hann stendur áfram í 965 mörkum eða 35 mörkum frá því að ná þúsund mörkum. Þegar menn fóru að glugga aðeins betur í tölurnar kom í ljós að Ronaldo er búinn að klikka á 35 vítaspyrnum á ferlinum. Ronaldo væri því búinn að upplifa drauminn sinn og kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin sín. Hann hefur skorað 182 af mörkum sínum úr vítaspyrnum og er því með 84 prósent vítanýtingu. Ronaldo byrjaði nýja árið í 957 mörkum og er því þegar búinn að skora átta mörk á þessu almanaksári. Þetta er 24. árið í röð sem hann skorar mark á almanaksári. Hann er líka kominn með fimm hundruð mörk síðan hann hélt upp á þrítugsafmælið sitt sem er meira en flestir af betri markaskorurum sögunnar náðu á öllum sínum ferli. Ronaldo mun ekki aðeins reyna að ná í þúsund mörkin með Sádí-arabíska félaginu Al-Nassr heldur einnig með portúgalska landsliðinu þar sem hann hefur skorað 143 mörk í 225 landsleikjum. View this post on Instagram A post shared by The Football VAR (@foot.var) Sádiarabíski boltinn Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ Enski boltinn Fleiri fréttir Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hvað er hann að gera hér?“ „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Hefur aldrei fengið hausverk á ævinni Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sögulega slakur árangur FCK Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Sjá meira