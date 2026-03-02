Fótbolti

Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo klúðraði víti og var ekki meðal markaskorara Al Nassr um helgina.
Cristiano Ronaldo mistókst að nýta kjörið tækifærið til að bæta við markafjölda sinn í leik með Al-Nassr í Sádí-arabíska fótboltanum um helgina.

Al-Nassr vann öruggan 3-1 sigur á Al-Fayha en Ronaldo var ekki meðal markaskorara í þetta skiptið.

Ronaldo tók vítaspyrnu strax á áttundu mínútu en skaut í stöng. Þetta var þriðja vítið sem hann klúðrar með félagsliði eða landsliði á þessu tímabili.

Það þýðir jafnframt að hann stendur áfram í 965 mörkum eða 35 mörkum frá því að ná þúsund mörkum.

Þegar menn fóru að glugga aðeins betur í tölurnar kom í ljós að Ronaldo er búinn að klikka á 35 vítaspyrnum á ferlinum. Ronaldo væri því búinn að upplifa drauminn sinn og kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin sín.

Hann hefur skorað 182 af mörkum sínum úr vítaspyrnum og er því með 84 prósent vítanýtingu.

Ronaldo byrjaði nýja árið í 957 mörkum og er því þegar búinn að skora átta mörk á þessu almanaksári. Þetta er 24. árið í röð sem hann skorar mark á almanaksári.

Hann er líka kominn með fimm hundruð mörk síðan hann hélt upp á þrítugsafmælið sitt sem er meira en flestir af betri markaskorurum sögunnar náðu á öllum sínum ferli.

Ronaldo mun ekki aðeins reyna að ná í þúsund mörkin með Sádí-arabíska félaginu Al-Nassr heldur einnig með portúgalska landsliðinu þar sem hann hefur skorað 143 mörk í 225 landsleikjum.

