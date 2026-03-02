Sonur Åge Hareide ráðinn til Molde

Bendik Hareide hefur verið ráðinn til knattspyrnufélagsins Molde en um er að ræða nýstofnað verkefnastarf til að efla sókn í viðskiptaþróun og nýsköpun.
Þetta tilkynnir Molde á heimasíðu sinni í dag.
Hinn 47 ára gamli er sonur Åge Hareide heitins, fyrrum þjálfara íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Åge Hareide lést í desember eftir baráttu við krabbamein.
Nú fær sonur hans starf hjá einu sigursælasta félagi norska fótboltans undanfarin ár.
„Molde FK býr yfir umtalsverðum möguleikum á mótum knattspyrnulegrar sérþekkingar, gagnagreiningar, vörumerkis og stefnumótandi samstarfs. Mitt verkefni verður að þróa þetta samspil áfram og tryggja að nýsköpun og tækni skili sér í áþreifanlegum íþróttalegum og viðskiptalegum verðmætum – bæði fyrir félagið og samstarfsaðila okkar,“ sagði Bendik Hareide í yfirlýsingu.
„Ég hef verið með annan fótinn í fótboltanum í mörg ár, bæði í félaginu og sem stjórnarmaður. Nú tek ég við nýju hlutverki hjá Molde Fotballklubb og þá er rétt fyrir mig að stíga til hliðar hjá Tingh. Nú heldur Tingh áfram inn í spennandi áfanga, um leið og ég hlakka til að leggja mitt af mörkum til frekari þróunar Molde FK. Fyrir mér snýst þetta um að hafa skýr skil á milli þeirra hlutverka sem ég gegni,“ sagði Bendik.
Þá segir enn fremur að í starfinu felist að sameina reynslu innan úr knattspyrnuheiminum og vinnu á sviði fjölmiðla, vörumerkjauppbyggingar og hagnýtrar notkunar nýrrar tækni.
Bendik Hareide var áður yfirmaður íþróttamála hjá enska C-deildarliðinu Burton Albion en hætti í því starfi af persónulegum ástæðum fyrir ári síðan.
Á sunnudaginn tók Bendik við gullmerki norska knattspyrnusambandsins fyrir hönd föður síns.
„Fyrir hönd fjölskyldu okkar vil ég þakka auðmjúklega fyrir að þið heiðrið pabba með gullmerki NFF,“ sagði Bendik Hareide og hélt áfram:
„Það hefði átt að vera pabbi sem stæði hér í staðinn fyrir mig. Þetta voru verðlaun sem reyndist erfitt að veita pabba, því honum tókst aldrei að gefast upp. Hefði hann ekki veikst get ég lofað ykkur því að hann hefði verið landsliðsþjálfari einhvers staðar,“ bætti hann við.
