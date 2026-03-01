Þrír Íslendingar voru í byrjunarliði síns félags er lokaumferð dönsku úrvalsdeildarinnar fyrir skiptingu hennar í tvennt fór fram í dag.
Viktor Bjarki Daðason byrjaði fremstur hjá FC Kaupmannahöfn sem hefur átt afleitu gengi að fagna að undanförnu og skipti nýverið um stjóra. FCK barðist fyrir sæti í efri hlutanum er liðið mætti Randers á Parken.
Viktor komst ekki á blað og var skipt af velli eftir 60 mínútna leik. Staðan var 1-1 fram á tíundu mínútu uppbótartíma þegar Randers fékk víti og Randers vann 2-1 sigur.
FCK endar í sjöunda sæti deildarinnar og verður því í neðri hluta deildarinnar við skiptinguna.
FCK hefur aldrei verið í neðri hlutanum áður, frá því að skiptingin var tekin upp tímabilið 2016-17, og því um sögulega slakan árangur liðsins að ræða.
Nordsjælland endaði stigi ofar en FCK, sem neðsta liðið í efri hlutanum, þrátt fyrir 2-1 tap fyrir Viborg á útivelli. Ísak Andri Sigurgeirsson kom inn af bekk Viborgar undir lokin og spilaði síðustu fimm mínúturnar eða svo.
Elías Rafn Ólafsson stóð milli stanganna hjá Midtjylland sem heyjar harða titilbaráttu við AGF. Bröndby heimsótti Jótland í dag en hvorugu liðinu tókst að skora.
Midtjylland er með 46 stig í öðru sæti deildarinnar en sigur toppliðs AGF á Vejle þýðir að Midtjylland er eftir leiki dagsins fjórum stigum á eftir toppliðinu.