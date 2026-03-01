Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Valur Páll Eiríksson skrifar 1. mars 2026 20:02 Benítez gat fagnað sigri í kvöld án Sverris Inga. James Gill - Danehouse/Getty Images Panathinaikos vann mikilvægan sigur í grísku úrvalsdeildinni í kvöld þrátt fyrir fjarveru landsliðsmannsins Sverris Inga Ingasonar. Sverrir glímir við smávægileg meiðsli og var ekki í leikmannahópi Panathinaikos í kvöld. Þjálfari liðsins, Rafael Benítez, hefur verið undir mikilli pressu vegna slaks árangurs en vann mikilvægan sigur í kvöld. Liðið vann 3-1 sigur á Aris frá Þessalóniku og er eftir hann með 39 stig í fimmta sæti deildarinnar, jafnt Levadiakos að stigum, sem er sæti ofar. Hjörtur Hermannsson spilaði allan leikinn fyrir lið Volos fyrr í dag sem gerði grátlegt 2-2 jafntefli við AEK Aþenu á heimavelli. AEK jafnaði leikinn á áttundu mínútu uppbótartíma. Volos er í níunda sæti með 27 stig en AEK í öðru sæti með 53 stig, jafnt toppliði Olympiakos að stigum. Gríski boltinn Mest lesið Sjáðu Loga Geirs hengja Frakkann og tryggja sér titil Sport Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti Í landsliðið því lítill ættingi er á leiðinni Körfubolti Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Enski boltinn Arsenal vann hornspyrnukonsert Enski boltinn Búin að þríbæta þrjátíu ára met Guðrúnar Sport Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti Tilþrif Elvars þau bestu í heimi á föstudaginn Körfubolti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Fótbolti „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Fótbolti Fleiri fréttir Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sögulega slakur árangur FCK Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Tómas Bent og félagar auka forskotið á toppnum Aldrei spurning á Anfield Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Katla veik og Karitas kölluð til Spánar Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Sjá meira