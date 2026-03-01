Fótbolti

Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez

Valur Páll Eiríksson skrifar
Benítez gat fagnað sigri í kvöld án Sverris Inga.
Panathinaikos vann mikilvægan sigur í grísku úrvalsdeildinni í kvöld þrátt fyrir fjarveru landsliðsmannsins Sverris Inga Ingasonar.

Sverrir glímir við smávægileg meiðsli og var ekki í leikmannahópi Panathinaikos í kvöld. Þjálfari liðsins, Rafael Benítez, hefur verið undir mikilli pressu vegna slaks árangurs en vann mikilvægan sigur í kvöld.

Liðið vann 3-1 sigur á Aris frá Þessalóniku og er eftir hann með 39 stig í fimmta sæti deildarinnar, jafnt Levadiakos að stigum, sem er sæti ofar.

Hjörtur Hermannsson spilaði allan leikinn fyrir lið Volos fyrr í dag sem gerði grátlegt 2-2 jafntefli við AEK Aþenu á heimavelli. AEK jafnaði leikinn á áttundu mínútu uppbótartíma.

Volos er í níunda sæti með 27 stig en AEK í öðru sæti með 53 stig, jafnt toppliði Olympiakos að stigum.

Gríski boltinn

