Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gatti tryggði gömlu konunni stig á ögurstundu.
Paolo Bruno/Getty Images

Roma og Juventus skildu jöfn 3-3 í sex marka leik í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Juventus jafnaði undir lokin og forðaðist þriðja tap liðsins í röð.

Bæði lið eru í harðri baráttu um Meistaradeildarsæti en Juventus þurfti meira á sigri að halda í kvöld eftir tvö töp í röð í aðdragandanum.

Það var þeim því áfall þegar Brassinn Wesley kom Roma yfir og staðan 1-0 í hálfleik. Chico Conceicao jafnaði fyrir Juventus strax í byrjun síðari hálfleiks en fílbeinski varnarmaðurinn Evan N‘Dicka endurnýjaði forskot Roma nokkrum mínútum síðar.

Hollendingurinn Donyell Malen, sem kom til Roma frá Aston Villa í janúar, hefur verið stórkostlegur á Ítalíu og skoraði sitt sjötta mark í sjöunda leiknum fyrir höfuðborgarana.

Jeremie Boga minnkaði muninn fyrir Juventus á 78. mínútu og í uppbótartíma jafnaði varnarmaðurinn Federico Gatti leikinn og 3-3 jafntefli niðurstaðan.

Roma er með 51 stig í fjórða sæti, neðsta Meistaradeildarsætinu, tveimur stigum frá Napoli í þriðja sætinu. Como er í fimmta sæti með 48 stig en Juventus er með 47 stig í sjötta sæti.

Ítalski boltinn

