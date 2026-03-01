Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Valur Páll Eiríksson skrifar 1. mars 2026 21:45 Gatti tryggði gömlu konunni stig á ögurstundu. Paolo Bruno/Getty Images Roma og Juventus skildu jöfn 3-3 í sex marka leik í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Juventus jafnaði undir lokin og forðaðist þriðja tap liðsins í röð. Bæði lið eru í harðri baráttu um Meistaradeildarsæti en Juventus þurfti meira á sigri að halda í kvöld eftir tvö töp í röð í aðdragandanum. Það var þeim því áfall þegar Brassinn Wesley kom Roma yfir og staðan 1-0 í hálfleik. Chico Conceicao jafnaði fyrir Juventus strax í byrjun síðari hálfleiks en fílbeinski varnarmaðurinn Evan N‘Dicka endurnýjaði forskot Roma nokkrum mínútum síðar. Hollendingurinn Donyell Malen, sem kom til Roma frá Aston Villa í janúar, hefur verið stórkostlegur á Ítalíu og skoraði sitt sjötta mark í sjöunda leiknum fyrir höfuðborgarana. Jeremie Boga minnkaði muninn fyrir Juventus á 78. mínútu og í uppbótartíma jafnaði varnarmaðurinn Federico Gatti leikinn og 3-3 jafntefli niðurstaðan. Roma er með 51 stig í fjórða sæti, neðsta Meistaradeildarsætinu, tveimur stigum frá Napoli í þriðja sætinu. Como er í fimmta sæti með 48 stig en Juventus er með 47 stig í sjötta sæti. Ítalski boltinn Mest lesið Sjáðu Loga Geirs hengja Frakkann og tryggja sér titil Sport Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti Í landsliðið því lítill ættingi er á leiðinni Körfubolti Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Enski boltinn Arsenal vann hornspyrnukonsert Enski boltinn Búin að þríbæta þrjátíu ára met Guðrúnar Sport Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti Tilþrif Elvars þau bestu í heimi á föstudaginn Körfubolti Stelpur með fötlun unnu í opnum flokki Sport Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Fótbolti Fleiri fréttir Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sögulega slakur árangur FCK Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Tómas Bent og félagar auka forskotið á toppnum Aldrei spurning á Anfield Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Katla veik og Karitas kölluð til Spánar Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Sjá meira