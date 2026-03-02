Hanga fyrir ofan strik á markatölu Sindri Sverrisson skrifar 2. mars 2026 21:49 Albert Guðmundsson og félagar eru í mikilli fallbaráttu. Getty/Gabriele Maltinti Alberti Guðmundssyni og félögum í Fiorentina tókst ekki að ná í stig gegn Udinese á útivelli í kvöld, í ítölsku A-deildinni í fótbolta. Udinese vann leikinn 3-0 og er í 10. sæti með 35 stig en Fiorentina er líkt og í allan vetur í bullandi fallhættu. Christian Kabasele kom Udinese yfir á 10. mínútu og Keinan Davis skoraði svo úr víti á 63. mínútu. Adam Buksa gerði lokamarkið á fjórðu mínútu uppbótartíma. Albert var í byrjunarliði Fiorentina og lék allan leikinn. Liðið er með 24 stig í 16. sæti, jafnmörg og næstu tvö lið fyrir neðan en það eru Cremonese og Lecce. Markatala Fiorentina, sem hafði unnið tvo síðustu deildarleiki, er hins vegar talsvert betri, eða sex mörkum betri en hjá Lecce sem er í fallsæti. Neðstu tvö liðin, Pisa og Verona, eru aðeins með 15 stig en Pisa tapaði 1-0 á heimavelli gegn Bologna í kvöld. Standings provided by Sofascore Ítalski boltinn Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Uppgjörið: Litáen - Ísland 99-82 | Hefndu sín á strákunum okkar Körfubolti Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn Fleiri fréttir Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Hanga fyrir ofan strik á markatölu Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking Sonur Åge Hareide ráðinn til Molde Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hvað er hann að gera hér?“ „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Hefur aldrei fengið hausverk á ævinni Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sögulega slakur árangur FCK Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjá meira