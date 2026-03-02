Fótbolti

Hanga fyrir ofan strik á marka­tölu

Sindri Sverrisson skrifar
Albert Guðmundsson og félagar eru í mikilli fallbaráttu.
Albert Guðmundsson og félagar eru í mikilli fallbaráttu. Getty/Gabriele Maltinti

Alberti Guðmundssyni og félögum í Fiorentina tókst ekki að ná í stig gegn Udinese á útivelli í kvöld, í ítölsku A-deildinni í fótbolta.

Udinese vann leikinn 3-0 og er í 10. sæti með 35 stig en Fiorentina er líkt og í allan vetur í bullandi fallhættu. 

Christian Kabasele kom Udinese yfir á 10. mínútu og Keinan Davis skoraði svo úr víti á 63. mínútu. Adam Buksa gerði lokamarkið á fjórðu mínútu uppbótartíma.

Albert var í byrjunarliði Fiorentina og lék allan leikinn. Liðið er með 24 stig í 16. sæti, jafnmörg og næstu tvö lið fyrir neðan en það eru Cremonese og Lecce. 

Markatala Fiorentina, sem hafði unnið tvo síðustu deildarleiki, er hins vegar talsvert betri, eða sex mörkum betri en hjá Lecce sem er í fallsæti. 

Neðstu tvö liðin, Pisa og Verona, eru aðeins með 15 stig en Pisa tapaði 1-0 á heimavelli gegn Bologna í kvöld.

Standings provided by Sofascore
Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið