Hall­grímur bætist við landsliðshópinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hallgrímur Mar Steingrímsson getur spilað sinn fyrsta landsleik, 35 ára að aldri.
Hallgrímur Mar Steingrímsson hefur bæst við landsliðshóp Arnars Gunnlaugssonar fyrir komandi leik karlalandsliðsins í fótbolta við Mexíkó. Hann tekur sæti KR-ingsins Arons Sigurðarsonar.

Aron Sigurðarson var í landsliðshópi Íslands sem opinberaður var fyrr í dag en dró sig úr hópnum.

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, staðfesti við Fótbolti.net að Hallgrímur Mar tæki sæti Arons í hópnum sem inniheldur eingöngu leikmenn úr Bestu deild karla.

Hallgrímur er 35 ára gamall sóknartengiliður sem hefur verið meðal betri leikmanna Bestu deildarinnar undanfarin ár. Hann skoraði 13 mörk og lagði upp fimm með KA síðasta sumar.

Hann getur spilað sinn fyrsta landsleik er Ísland mætir Mexíkó aðfaranótt 26. febrúar.

Hópur Íslands:

  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik
  • Viktor Freyr Sigurðsson - Fram
  • Höskuldur Gunnlaugsson - Breiðablik
  • Karl Friðleifur Gunnarsson - Víkingur R.
  • Damir Muminovic - Grindavík
  • Hans Viktor Guðmundsson - KA
  • Guðmundur Kristjánsson - Stjarnan
  • Guðmundur Þórarinsson - ÍA
  • Baldur Kári Helgason - FH
  • Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R.
  • Haukur Andri Haraldsson - ÍA
  • Kolbeinn Þórðarson - IFK Göteborg
  • Daníel Hafsteinsson - Víkingur R.
  • Birnir Snær Ingason - Stjarnan
  • Hallgrímur Mar Steingrímsson - KA
  • Valdimar Þór Ingimundarson - Víkingur R.
  • Ágúst Orri Þorsteinsson - Breiðablik
  • Helgi Guðjónsson - Víkingur R.
  • Emil Atlason - Stjarnan
  • Aron Elís Þrándarson - Víkingur R.
