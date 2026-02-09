Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Sindri Sverrisson skrifar 9. febrúar 2026 14:58 Kristján Guðmundsson þekkir vel til hæfileika Katie Cousins eins og aðrir sem fylgst hafa með Bestu deildinni síðustu ár. Samsett/Diego/Damaiense Katie Cousins hefur spilað við afar góðan orðstír á Íslandi síðustu ár en nú hefur hún ákveðið að prófa annað land, þó hjá íslenskum þjálfara. Katie er nefnilega gengin í raðir portúgalska félagsins Damaiense, þar sem Kristján Guðmundsson er þjálfari. Kristján þekkir vel til Katie eftir að hafa þjálfað mótherja hennar í Stjörnunni og svo í Val í fyrra, áður en hann hætti á Hlíðarenda og tók svo við Damaiense. Katie hefur þegar spilað sinn fyrsta leik í portúgölsku úrvalsdeildinni, gegn Sporting Lissabon, þar sem hún kom inná sem varamaður í 3-0 tapi. Damaiense er í erfiðri stöðu á botni deildarinnar, með sex stig eftir ellefu umferðir, þremur stigum á eftir næsta liði. Katie er bandarísk en lék fyrst hér á landi sumarið 2021 þegar hún kom til Þróttar. Hún lék aftur með Þrótti sumarið 2023 en fór svo til Vals og varð bikarmeistari með liðinu, og hársbreidd frá Íslandsmeistaratitli. Í fyrra lék hún svo að nýju með Þrótti sem náði sínum besta árangri frá upphafi og endaði með 48 stig í 3. sæti, jafn FH að stigum. Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Mest lesið Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Fótbolti Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Óvænt bætist við Íslendingur á ÓL Sport Handbolti á Vetrarólympíuleikum í framtíðinni? Handbolti „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport Fleiri fréttir Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjá meira