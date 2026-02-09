Íslenski boltinn

Kristján krækti í einn besta leik­mann Bestu deildarinnar

Sindri Sverrisson skrifar
Kristján Guðmundsson þekkir vel til hæfileika Katie Cousins eins og aðrir sem fylgst hafa með Bestu deildinni síðustu ár.
Kristján Guðmundsson þekkir vel til hæfileika Katie Cousins eins og aðrir sem fylgst hafa með Bestu deildinni síðustu ár. Samsett/Diego/Damaiense

Katie Cousins hefur spilað við afar góðan orðstír á Íslandi síðustu ár en nú hefur hún ákveðið að prófa annað land, þó hjá íslenskum þjálfara.

Katie er nefnilega gengin í raðir portúgalska félagsins Damaiense, þar sem Kristján Guðmundsson er þjálfari. 

Kristján þekkir vel til Katie eftir að hafa þjálfað mótherja hennar í Stjörnunni og svo í Val í fyrra, áður en hann hætti á Hlíðarenda og tók svo við Damaiense.

Katie hefur þegar spilað sinn fyrsta leik í portúgölsku úrvalsdeildinni, gegn Sporting Lissabon, þar sem hún kom inná sem varamaður í 3-0 tapi.

Damaiense er í erfiðri stöðu á botni deildarinnar, með sex stig eftir ellefu umferðir, þremur stigum á eftir næsta liði.

Katie er bandarísk en lék fyrst hér á landi sumarið 2021 þegar hún kom til Þróttar. Hún lék aftur með Þrótti sumarið 2023 en fór svo til Vals og varð bikarmeistari með liðinu, og hársbreidd frá Íslandsmeistaratitli. 

Í fyrra lék hún svo að nýju með Þrótti sem náði sínum besta árangri frá upphafi og endaði með 48 stig í 3. sæti, jafn FH að stigum.

Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið