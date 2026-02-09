Sérfræðingarnir í Sunnudagsmessunni voru sammála um að markið sem Rayan Cherki skoraði í lok uppbótartíma, fyrir Manchester City gegn Liverpool, hefði átt að fá að standa. Reglurnar styðji þó ákvörðun dómarans.
City var 2-1 yfir og heimamenn á Anfield búnir að senda alla fram til að freista þess að jafna metin, þegar City vann boltann og Rayan Cherki renndi honum frá miðju og í mark Liverpool. Erling Haaland og Dominik Szoboszlai eltu boltann og hefðu báðir getað náð honum en Szoboszlai togaði í Haaland sem svaraði með því að toga á móti í Szoboszlai og hindra för hans.
Dómari leiksins ákvað að dæma mark Cherki gott og gilt og hefði betur haldið sig við þá ákvörðun, að mati Arnars Gunnlaugssonar og Kjartans Henrys Finnbogasonar, eins og sjá má í spilaranum hér að neðan.
„Szoboszlai gerir bara mistök. Samkvæmt reglunum er þetta rautt spjald og ég skil mjög vel að VAR verði að gera þetta. En stundum vill maður heilbrigða skynsemi í fótbolta. Allir leikmenn og stuðningsmenn eru að bíða eftir þessu marki. Útkljáið þetta svona og enginn myndi röfla neitt. En þetta var hárréttur dómur,“ sagði Arnar um það að markið skyldi dæmt af eftir myndbandsskoðun.
„Það hefðu allir farið heim ánægðari [ef markið hefði fengið að standa],“ sagði Arnar en Szoboszlai er nú á leiðinni í leikbann vegna rauða spjaldsins.
„Mér finnst ég bara vera að fá brain freeze. Af hverju ekki hagnaður? Af hverju er þetta ekki bara mark?“ sagði Kjartan Henry og nafni hans, Kjartan Atli Kjartansson, benti þá á að Szoboszlai hefði átt möguleika á að ná boltanum og Haaland tekið þann möguleika af honum. Þess vegna bæri að dæma markið ógilt en gefa Szoboszlai rautt spjald.
„Þetta var allt hárrétt en við erum með óbragð í munninum og örugglega stuðningsmenn og leikmenn líka,“ sagði Arnar.