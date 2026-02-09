Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin

Það vantaði ekki spennuna og dramatíkina í slag Liverpool og Manchester City í gær. Mörkin og ekki síður markið umdeilda sem ekki fékk að standa má nú sjá á Vísi.
Öll helstu atvik úr leiknum má sjá í spilaranum hér að neðan. Liverpool komst yfir með draumamarki Dominik Szoboszlai úr aukaspyrnu en City endaði á að vinna leikinn 2-1.
Mesta umræðan eftir leik hefur þó verið um markið sem Rayan Cherki skoraði seint í uppbótartíma. Það var á endanum dæmt ógilt, eftir VAR-skoðun, og Szoboszlai fékk að líta rauða spjaldið í staðinn.
Ungverjinn breyttist úr hetju í skúrk því eftir að hafa komið Liverpool yfir sat hann eftir í vörninni og gerði Bernardo Silva réttstæðan, þegar Silva jafnaði eftir skallasendingu Erling Haaland.
Haaland kom svo City í 2-1 úr vítaspyrnu á þriðju mínútu uppbótartíma en þá var enn tími fyrir mikið havarí sem endaði með rauða spjaldinu á Szoboszlai.
Sigurinn heldur spennu í baráttunni um enska meistaratitilinn því City er nú sex stigum á eftir Arsenal, með 50 stig, Liverpool er í 6. sæti með 39 stig og nú fjórum stigum frá sennilegu Meistaradeildarsæti.