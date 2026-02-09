Íslensk stjórnvöld hafa ráðið bandaríska fyrirtækið Brownstein Hyatt Farber Schreck til að sinna hagsmunagæslu fyrir Ísland í Washington. Samningur Íslands við fyrirtækið er til sex mánaða og fær Brownstein greidda 25 þúsund Bandaríkjadali á mánuði, eða sem nemur rúmum þremur milljónum íslenskra króna. Íslenska ríkið gerði samning við fyrirtækið í lok janúar, innan við mánuði eftir að sendiherraefni Bandaríkjanna gagnvart Íslandi grínaðist með að Ísland yrði 52. ríki Bandaríkjanna.
Þetta kemur fram í umfjöllun Politico þar sem vísað er í tilkynningu til bandaríska dómsmálaráðuneytisins um samninginn. Lögfræði- og ráðgjafafyrirtækið Brownstein Hyatt Farber Schreck er reynslumikið fyrirtæki á sviði ráðgjafa- og hagsmunagæslu, meðal annars fyrir erlend ríki.
„Vinna þeirra mun fela í sér að aðstoða Ísland við leiðsögn um alríkisstjórnkerfið með því að koma á kynnum og fundum með lykilhagsmunaaðilum, að þróa stefnumótun og aðferðir fyrir samskipti þess við Washington,“ segir meðal annars í tilkynningunni sem Politico vísar í. Þá mun Brownstein einnig gegna hlutverki ráðgjafa og veita „uppbyggilega endurgjöf um ný forgangsmál fyrir ríkisstjórn Íslands.“
Það eru meðal annars Samantha Carl-Yoder, fyrrverandi diplómati, og Brandt Anderson, fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi öldungardeildarþingmannsins Todd Young, sem munu starfa fyrir Ísland hjá Brownstein ásamt þeim Brady Howell, Tom Wotka og Jason Buckner. Howell starfaði meðal annars fyrir Donald Trump á hans fyrsta kjörtímabili í Hvíta húsinu.
Líkt og áður segir er ráðning Brownstein til að gegna hagsmunagæslu fyrir Ísland sett í samhengi við nýleg ummæli Billy Long, sendiherraefni Bandaríkjanna gagnvart Íslandi. Ummælin sem Long lét falla féllu í grýttan jarðveg hjá íslenskum stjórnvöldum, en hann baðst síðar afsökunar á því að hafa grínast með að Ísland yrði 52. ríki Bandaríkjanna.