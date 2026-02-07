Birtu ekki baulið

Áhorfendur á Vetrarólympíuleikunum bauluðu einhverjir á bandaríska varaforsetann JD Vance þegar hann var viðstaddur opnunarhátíð leikanna í Mílanó í gær. Ekki mátti heyra baulið í útsendingu bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar NBC og þulir þar gáfu því engan gaum, þó hið gagnstæða ætti við um kanadíska kollega þeirra hjá CBC.
Greint er frá málinu í umfjöllun Guardian. Þar kemur fram að áhorfendur á San Síró leikvellinum hafi fagnað mjög þegar skautadrottningin Erin Jackson leiddi bandaríska hópinn inn á leikvanginn. Þegar myndavélin fór hinsvegar á JD Vance mátti heyra áhorfendur baula.
„Þarna er varaforsetinn JD Vance og eiginkona hans Usha - úps, þetta eru ekki...uuu....það eru margir að baula á hann. Flaut, hróp, eitthvað um klapp,“ sagði lýsandinn á kanadísku sjónvarpsstöðinni CBC þegar myndavélunum var beint á varaforsetann. Atvikinu var deilt á samfélagsmiðlum.
Usha & JD Vance getting Olympic BOO Birds at the opening ceremony. Drop a 💙 for Milan and Cortina d'Ampezzo, Italy!! pic.twitter.com/5nA12TIK9y— DonkConnects ♻️™ (@donkoclock) February 6, 2026
Þá er þess getið að blaðamaður Guardian Sean Ingle hafi einnig orðið þess var að baulað hafi verið á varaforsetann og einnig Christine Brennan blaðamaður USA Today. Á bandarísku sjónvarpsstöðinni NBC mátti hinsvegar ekki heyra neitt baul og lýsendur sögðu einungis að þar væri varaforsetinn á ferðinni. Þá deildi Hvíta húsið klippu af atvikinu en þar mátti einungis heyra klapp.
Þess er getið í umfjöllun miðilsins að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem komið er í veg fyrir að bandarískir áhorfendur verði vitni að andstöðu gegn ríkisstjórn landsins. Þannig hafi skipuleggjendur golfmótsins US Open í Bandaríkjunum í september beðið sjónvarpsstöðvar um að sýna ekki viðbrögð gesta við komu Donald Trump Bandaríkjaforseta á golfvöllinn þegar úrslit mótsins fóru fram. Fram kemur í frétt Guardian að Vance hafi ekki verið sá eini sem hafi mætt neikvæðu viðmóti meðal áhorfenda. Einnig hafi verið baulað á fjóra íþróttamenn frá Ísrael.