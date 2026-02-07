Erlent

Birtu ekki baulið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
JD Vance og eiginkona hans Usha Bala Vance voru viðstödd opnunarhátíð Vetrarólympíuleikanna.
JD Vance og eiginkona hans Usha Bala Vance voru viðstödd opnunarhátíð Vetrarólympíuleikanna.

Áhorfendur á Vetrarólympíuleikunum bauluðu einhverjir á bandaríska varaforsetann JD Vance þegar hann var viðstaddur opnunarhátíð leikanna í Mílanó í gær. Ekki mátti heyra baulið í útsendingu bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar NBC og þulir þar gáfu því engan gaum, þó hið gagnstæða ætti við um kanadíska kollega þeirra hjá CBC.

Greint er frá málinu í umfjöllun Guardian. Þar kemur fram að áhorfendur á San Síró leikvellinum hafi fagnað mjög þegar skautadrottningin Erin Jackson leiddi bandaríska hópinn inn á leikvanginn. Þegar myndavélin fór hinsvegar á JD Vance mátti heyra áhorfendur baula.

„Þarna er varaforsetinn JD Vance og eiginkona hans Usha - úps, þetta eru ekki...uuu....það eru margir að baula á hann. Flaut, hróp, eitthvað um klapp,“ sagði lýsandinn á kanadísku sjónvarpsstöðinni CBC þegar myndavélunum var beint á varaforsetann. Atvikinu var deilt á samfélagsmiðlum.

Þá er þess getið að blaðamaður Guardian Sean Ingle hafi einnig orðið þess var að baulað hafi verið á varaforsetann og einnig Christine Brennan blaðamaður USA Today. Á bandarísku sjónvarpsstöðinni NBC mátti hinsvegar ekki heyra neitt baul og lýsendur sögðu einungis að þar væri varaforsetinn á ferðinni. Þá deildi Hvíta húsið klippu af atvikinu en þar mátti einungis heyra klapp.

Þess er getið í umfjöllun miðilsins að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem komið er í veg fyrir að bandarískir áhorfendur verði vitni að andstöðu gegn ríkisstjórn landsins. Þannig hafi skipuleggjendur golfmótsins US Open í Bandaríkjunum í september beðið sjónvarpsstöðvar um að sýna ekki viðbrögð gesta við komu Donald Trump Bandaríkjaforseta á golfvöllinn þegar úrslit mótsins fóru fram. Fram kemur í frétt Guardian að Vance hafi ekki verið sá eini sem hafi mætt neikvæðu viðmóti meðal áhorfenda. Einnig hafi verið baulað á fjóra íþróttamenn frá Ísrael.

Bandaríkin Vetrarólympíuleikar 2026 í Mílanó og Cortina

