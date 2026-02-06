Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Eiður Þór Árnason skrifar 6. febrúar 2026 18:41 Farþegaþota SAS var nálægt því að lenda á eldsneytistönkum flugvallarins. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Getty/picture alliance/Steffen Trumpf Mikil hætta var á ferðum á Brussel-flugvelli í gær þegar flugstjóri ætlaði að hefja þotu SAS til lofts á akbraut í stað þess að fara inn á flugbraut. Flugvélin hafði náð yfir 200 kílómetra hraða á klukkustund þegar henni var nauðhemlað. Farþegar sluppu vel frá atvikinu en þotan nam staðar skammt frá fjölda eldfimra eldsneytistanka. Þetta kemur fram í frétt belgíska miðilsins Nieuwsblad. Níu Íslendingar voru um borð í vélinni sem var á leið frá Brussel til Kaupmannahafnar. „Þetta hefði getað endað með hörmulegum afleiðingum,“ segir Luk De Wilde flugmálasérfræðingur í samtali við belgíska miðilinn. Atvikið sé mjög óvenjulegt og flugmennirnir hafi naumlega komið í veg fyrir að illa færi. Farþegi lýsti því í samtali við fréttastofu í dag hvernig farþegaþotan hafnaði á grasi utan flugbrautar eftir misheppnaða tilraun til flugtaks. Alls voru 165 farþegar um borð og átti atvikið sér stað um klukkan 22 á staðartíma í gær. „Eftir smá tíma byrjar hún að negla niður því hún er augljóslega að hætta við flugtakið. Það er látið reyna á allar bremsur vélarinnar þannig að hún hristist öll og skelfur, og færist aðeins til,“ sagði Finnur Geir Beck, framkvæmdastjóri Samorku, sem var nokkuð brugðið. Flugstjórinn hafi svo greint farþegum frá því að ástæðan fyrir nauðhemluninni hafi verið að vélin hafi verið á rangri flugbraut. Ariane Goossens, talskona Brussel-flugvallar, segir að flugvélin hafi byrjað flugtak sitt á akbraut í stað flugbrautar. „Akbrautin er eingöngu notuð til að færa flugvélar á milli flugstöðvarinnar og flugbrautarinnar.“ Þotan átti upphaflega að leggja af stað til Kaupmannahafnar klukkan 20:30 en var seinkað um níutíu mínútur. Klukkan 22:04 að staðartíma í Brussel fór þotan loks frá flugstöðinni með áðurnefndum afleiðingum. Alvarleg mistök „Það hefði tekið flugvélina í mesta lagi þrjár eða fjórar sekúndur í viðbót til að ná þeim hraða sem hefði þurft til að taka á loft,“ segir Luk De Wilde í samtali við Nieuwsblad. Hann telji að akbrautin sé of stutt til að ná flugtaki og atvikið getað endað með ósköpum. De Wilde segir allt benda til þess að flugstjóri og aðstoðarflugmaður hafi þarna gert alvarleg mistök. „Í hverri flugferð fljúga flugmennirnir tveir „hver fyrir sig“. „Það er ákveðið fyrir fram hver flýgur og hver hefur eftirlit,“ segir De Wilde. „Annar flýgur í raun og veru og stjórnar stjórntækjum en hinn heldur sambandi við flugumferðarstjórn og fylgist með kortum og flugleiðum. Að hvorugur þeirra hafi tekið eftir því að þeir voru á akbrautinni, en ekki flugbrautinni, er sannarlega merkilegt og einstakt.“ Ekki leyft að fara í flugstjórnarklefa á næstunni Í frétt Nieuwsblad er greint frá því að út frá samskiptum flugmannanna við flugumferðarstjórn virðist þeir hafa áttað sig á mistökunum rétt í tæka tíð. De Wilde fullyrðir að umrædd flugbraut sé ekki reglulega notuð á flugvellinum en hafi verið oftar fyrir valinu síðustu vikur vegna vindáttar. „Þekktu flugmennirnir ekki þessa flugbraut og gerðu því mistök? Spilaði tímapressa einnig þátt þar sem búið var að seinka flugtaki? Rannsókn þarf nú að leiða það í ljós. Ég geri ráð fyrir að báðir flugmennirnir verði sendir í leyfi á meðan rannsókn stendur yfir. Hvorugum þeirra verður leyft að fara aftur í stjórnklefann á morgun eða í næstu viku. Þetta er alvarlegt atvik.“ Atvikið er nú til rannsóknar hjá belgískum samgönguyfirvöldum. Belgía Fréttir af flugi Samgönguslys Tengdar fréttir Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Níu manna hópur frá Íslandi var um borð í flugvél SAS sem hafnaði í grasi utan brautarinnar eftir tilraun til flugtaks. Finnur Geir Beck, framkvæmdastjóri Samorku, var meðal farþega. 6. febrúar 2026 12:15 Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Flugvél SAS, sem átti að leggja af stað frá Brussel í Belgíu til Kaupmannahafnar í Danmerkur í gærkvöldi, fór aldrei í loftið eftir að vélin hafnaði í grasi utan brautar eftir tilraun til flugtaks af akbraut en ekki flugbraut. Farþegar voru um borð í vélinni sem var rýmd laust fyrir miðnætti í gærkvöldi og var farþegum útvegað pláss með öðru áætlunarflugi félagsins síðar. 6. febrúar 2026 08:56 Mest lesið Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Valgarð Már er látinn Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Innlent Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Erlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Fleiri fréttir Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Sjá meira