Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. febrúar 2026 12:15 Finnur Beck var einn af níu sem voru um borð SAS-flugvélarinnar. Samsett/Vilhelm/Aðsend Níu manna hópur frá Íslandi var um borð í flugvél SAS sem hafnaði í grasi utan brautarinnar eftir tilraun til flugtaks. Finnur Geir Beck, framkvæmdastjóri Samorku, var meðal farþega. Fréttastofa náði tali af Finni er hann sat í flugvél Icelandair, loks á leið heim eftir fyrri vandræði. „Við vorum níu manna hópur sem var að ferðast saman vegna vinnu og vorum að fara fljúga með SAS frá Brussel til Kaupmannahafnar. Það var búið að vera vont veður í Kaupmannahöfn, sem hefði raskað fluginu, svo það var mikil áhersla á að fara hratt af stað," segir Finnur. Flugferðin hafi síðan farið heldur eðlilega af stað og vélin komin á töluverðan hraða þegar flugstjórinn nauðhemlar. „Eftir smá tíma byrjar hún að negla niður því hún er augljóslega að hætta við flugtakið. Það er látið reyna á allar bremsur vélarinnar þannig að hún hristist öll og skelfur, og færist aðeins til." Á myndbandi sem TV2 hefur undir höndum sést hvar vélin er komin út í kant við brautina. Finnur segir flugstjórann síðan hafa greint frá því að ástæðan fyrir nauðhemluninni var að flugvélin hafi verið á rangri flugbraut. Farþegunum brugðið Finnur segir farþegana hafa haldið ró sinni en þeim hafi samt sem áður brugðið. Margt fari í gegnum hugann þegar flugvélin nauðhemli svo skyndilega. „Maður var feginn þegar þessu var lokið, auðvitað var manni brugðið þegar þetta gerist," segir Finnur. Hann hrósar áhöfn flugvélarinnar fyrir skjót viðbrögð og segir þau hafa upplýst farþegana nákvæmlega um hver næstu skref yrðu. Eftir klukkustundar bið í vélinni kom slökkviliðið á vettvang og farþegarnir voru fluttir með rútum í flugstöðina. Líkt og kom fram var Finnur í flugvél Icelandair þegar fréttastofa náði tali af honum og var hópurinn á leiðinni heim til Íslands.