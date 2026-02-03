Tulsi Gabbard, yfirmaður leyniþjónusta Bandaríkjanna, sagði þingmönnum í gær að hún hafi verið viðstödd húsleit útsendara Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) í húsnæði kjörstjórnar í Fulton-sýslu í Georgíu, af því Donald Trump hafi beðið hana um að vera þar. Þá viðurkennir hún að hafa gert Trump kleift að ræða við starfsmenn FBI sem framkvæmdu húsleitina en segir að hvorki hún né Trump hafi gefið þeim skipanir.
Í viðtali sem hann fór í í gær staðhæfði Trump að hann hefði í raun sigrað í forsetakosningunum 2020 og hélt því fram að umfangsmikið kosningasvindl hefði verið notað til ræna hann sigri. Þetta er ekki satt, þó Trump hafi ítrekað haldið því fram.
Þessa lygi notaði Trump til að halda því fram í viðtalinu að Repúblikanar ættu að „þjóðnýta“ þingkosningarnar í nóvember og taka þar með völdin til að halda utan um kosningar af ríkjum Bandaríkjanna.
Þetta var meðal þess sem Trump sagði í viðtali við Dan Bongino, hlaðvarpsmann sem er nýhættur í starfi sínu sem næstráðandi hjá FBI. Trump skipaði hann í embættið.
Trump sagði einnig í viðtalinu að hann hefði sigrað í einhverjum ríkjum 2020 þar sem úrslitin hefðu ekki sýnt það og vísaði sérstaklega til Georgíu.
Trump: "These people were brought to our country to vote, and they vote illegally. The Republicans should say, we should take over the voting in at least 15 places. The Republicans ought to nationalize the voting. We have states that I won that show I didn't win. You're gonna see… pic.twitter.com/H5hT3OvtLE— Aaron Rupar (@atrupar) February 2, 2026
Samkvæmt stjórnarskrá Bandaríkjanna er það í höndum ráðamanna hverra ríkja vestanhafs að halda utan um kosningar þar. Eins og bent er á í grein Washington Post veitir stjórnarskráin ekki forseta vald þegar kemur að kosningum. Þá hafa Repúblikanar um árabil talað fyrir því að tryggja réttindi stakra ríkja í Bandaríkjunum gegn öflugri alríkisstjórn.
Í grein Politcio um þau ummæli Trumps að Repúblikanar ættu að þjóðnýta kosningarnar í nóvember segir að þau séu í samræmi við færslu hans á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, frá því í sumar. Þá hafi hann haldið því fram að ríki Bandaríkjanna héldu um kosningar sem útsendarar alríkisstjórnarinnar.
Trump sagði að ráðamenn í stökum ríkjum hefðu skyldu til að hlýða skipunum alríkisstjórnarinnar. Þá hét hann því að skrifa undir forsetatilskipun um að kosningarnar í nóvember yrðu haldnar á „heiðarlegan“ hátt. Slík tilskipun hefur þó aldrei litið dagsins ljós.
Fyrr á árinu gaf Trump til kynna að hann hefði hugsað um að „hætta við kosningarnar“.
Viðvera Gabbard þegar húsleitin var gerð í Georgíu vakti mikla furðu vestanhafs þar sem slíkt tengist störfum hennar sem yfirmaður leyniþjónsta Bandaríkjanna lítið. Í húsleitinni var hald lagt á kjörseðla og önnur gögn kjörstjórnarinnar.
Trump hefur oft talað um Georgíu og sérstaklega Fulton-sýslu, þar sem lítill munur var á atkvæðafjölda hans og Bidens í kosningunum 2020. Fjölmargar rannsóknir og endurtalningar hafa þó ekki sýnt fram á að svindl sem hafi skipt máli hafi átt sér stað. Trump var ákærður af yfirvöldum í Georgíu vegna tilrauna hans til að breyta úrslitum kosninganna þar en ákæran var að endingu felld niður.
Fjölmiðlar vestanhafs hafa í kjölfarið sagt frá því að Gabbard hafi á undanförnum mánuðum leitt umfangsmikla leit ríkisstjórnar Trumps að vísbendingum um það umfangsmikla kosningasvindl sem hann hefur ítrekað haldið fram að hafi átt sér stað.
Hún er sögð hafa rannsakað kosningavélar í Bandaríkjunum, greint gögn frá svokölluðum sveifluríkjum og reynt að rýna í hinar ýmsu kenningar Trumps um kosningasvindlið meinta.
Karoline Leavitt, talskona Trumps, sagði á dögunum að markmið ríkisstjórnar Trumps væri að tryggja að ekki verði hægt að svindla í kosningum aftur og að Gabbard leiddi þá vinnu.
Trump og Repúblikanar hafa áhyggjur af þingkosningunum sem fara fram í nóvember. Þessar kosningar fara iðulega þannig að flokkurinn sem forsetinn tilheyrir kemur illa út og eins og staðan er í dag líta kosningarnar illa út fyrir Repúblikana.
Síðustu mánuði hefur Demókrötum vegnað vel í sérstökum kosningum sem haldnar hafa verið víða um Bandaríkin til að fylla upp í laus þingsæti og önnur embætti.
Um helgina sigraði Demókrati til að mynda kosningar um sæti í öldungadeild ríkisþings Texas. Kosningarnar voru í kjördæmi þar sem Trump sigraði Kamölu Harris með sautján prósentustiga mun í forsetakosningunum 2024. Taylor Rehmet, demókrati, sigraði þó kosningar um helgina með fjórtán prósentustiga mun, sem markar rúmlega þrjátíu prósenta sveiflu.
Trump sagði á dögunum að ef Demókratar nái meirihluta í fulltrúadeildinni muni þeir líklega gera sitt besta til að ákæra hann aftur fyrir embættisbrot.