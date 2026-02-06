Erlent

Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Nílarkrókódíllinn er skaðræðisskepna.
Nílarkrókódíllinn er skaðræðisskepna. Getty

Sá hörmulegi atburður átti sér stað í austurhluta Sambíu á dögunum að veiðimaður sem var að flýja hjörð fíla ásamt vinum sínum endaði flóttann í kjaftinum á krókódíl.

Hinn 52 ára Dean Nyirenda var á heimleið eftir veiðiferð ásamt tveimur félögum sínum þegar þeir gengu fram á fílahjörðina. Þeir hlupu á brott undan fílunum og Nyirenda greip til þess ráðs að kasta sér út í vatn nærri Luangwa-ánni.

Svo skelfilega vildi til að krókódíll var nærri, sem læsti kjaftinum utan um læri Nyirenda. Nyirenda náði að berja dýrið af sér og draga sig upp að bakkanum, þar sem vinir hans komu til aðstoðar.

Nyirenda var alvarlega særður eftir árásina og þrátt fyrir tilraunir vina hans tókst þeim ekki að stöðva blæðinguna úr fætinum. Nyirenda lést og þegar yfirvöld mættu á staðinn mátti sjá djúp bitför í lærinu.

Luangwa-áin rennur í gegnum Suður-Luangwa þjóðgarðinn. Þar er að finna ein fjölmennustu heimkynni Nílar-krókódílsins í Afríku. Af 26 dauðsföllum af völdum villidýra árið 2023, voru fimmtán af völdum krókódíla, flest við Luangwa-á.

Sambía Dýr

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið