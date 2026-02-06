Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Hólmfríður Gísladóttir skrifar 6. febrúar 2026 12:18 Nílarkrókódíllinn er skaðræðisskepna. Getty Sá hörmulegi atburður átti sér stað í austurhluta Sambíu á dögunum að veiðimaður sem var að flýja hjörð fíla ásamt vinum sínum endaði flóttann í kjaftinum á krókódíl. Hinn 52 ára Dean Nyirenda var á heimleið eftir veiðiferð ásamt tveimur félögum sínum þegar þeir gengu fram á fílahjörðina. Þeir hlupu á brott undan fílunum og Nyirenda greip til þess ráðs að kasta sér út í vatn nærri Luangwa-ánni. Svo skelfilega vildi til að krókódíll var nærri, sem læsti kjaftinum utan um læri Nyirenda. Nyirenda náði að berja dýrið af sér og draga sig upp að bakkanum, þar sem vinir hans komu til aðstoðar. Nyirenda var alvarlega særður eftir árásina og þrátt fyrir tilraunir vina hans tókst þeim ekki að stöðva blæðinguna úr fætinum. Nyirenda lést og þegar yfirvöld mættu á staðinn mátti sjá djúp bitför í lærinu. Luangwa-áin rennur í gegnum Suður-Luangwa þjóðgarðinn. Þar er að finna ein fjölmennustu heimkynni Nílar-krókódílsins í Afríku. Af 26 dauðsföllum af völdum villidýra árið 2023, voru fimmtán af völdum krókódíla, flest við Luangwa-á. Sambía Dýr Mest lesið Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Erlent Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Erlent „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Innlent Fleiri fréttir Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Játaði nokkrum ákæruliðum en neitaði nauðgununum Fangelsaður fyrir innbrot á dvalarstað Taylor-Joy Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip Segir að Repúblikanar eigi að „þjóðnýta“ næstu kosningar Sjá meira