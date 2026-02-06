Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Rússlandi hafa komist að samkomulagi um að koma aftur á formlegum og stöðugum samskiptum milli hernaðaryfirvalda ríkjanna. Tilkynnt var um þetta í kjölfar funda fulltrúa Bandaríkjanna og Rússlands á hliðarlínum viðræðna um Úkraínu í Abu Dhabi.
Samkvæmt yfirlýsingu frá herstjórn Bandaríkjanna í Evrópu standa vonir til þess að samstarfið muni á endanum leiða til varanlegs friðar.
Boðleiðum milli ríkjanna hefur jafnan verið haldið opið þrátt fyrir að blásið hafi köldu þeirra á milli, meðal annars til að koma í veg fyrir misskilning og stigmögnun. Hins vegar var slitið á þær árið 2021, skömmu áður en Rússar réðust inn í Úkraínu. Síðan hafa herforingjar Bandaríkjanna, Rússlands og Atlantshafsbandalagsins átt í einhverjum samskiptum en ekki með reglubundnum hætti.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað lýst áhuga sínum á að bæta samskipti og samband Bandaríkjanna og Rússlands, á sama tíma og hann hefur notað Rússa sem „vonda kallinn“ til að þrýsta á Evrópuleiðtoga og freista þess að ná yfirráðum yfir Grænlandi.
Forsetinn sagði í gær að í stað þess að endurnýja START samkomulagið um fækkun kjarnavopna, sem rann út í vikunni, vildi hann komast að „nýju og betra“ samkomulagi. Viðræður um það hafa einnig staðið yfir í Abu Dhabi.