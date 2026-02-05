Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Agnar Már Másson skrifar 5. febrúar 2026 22:43 Thorbjørn Jagland, var áður forsætisráðherra og leiðtogi norska Verkamannaflokksins, en gegndi svo stöðu formanns Nóbelsnefndarinnar 2009 auk þess sem hann var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins. Vísir/AFP Thorbjørn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, er til rannsóknar hjá norsku efnahagslögreglunni vegna gruns um spillingu þar sem Epstein-skjölin hafa varpað nýju ljósi á samband hans við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein. Efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar, Økokrim, greindi frá því í dag að böndin bærust að Jagland eftir að bandaríska dómsmálaráðuneytið svipti hulunni af þremur milljónum skjala er tengdust rannsókn á brotum Epsteins, en skjölin hafa varpað ljósi á tengsl barnaníðingsins við valdamikið fólk, þar á meðal téðann við Norðmann. Lögreglan rannsakar hvort Jagland hafi þegið gjafir, ferðir og lán í andstöðu við reglur á meðan hann var formaður Nóbelsnefndarinnar 2009 - 2015 og framkvæmdastjóri Evrópuráðsins 2009 - 2019, að því er fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins NRK. „Nóbelsstórlaxinn“ Norskir fjölmiðlar hafa logað síðustu daga eftir að nýju Epstein-skjölin ljóstruðu upp um tengsl þeirra Jaglands og Epsteins. Fjölskylda Jaglands hefði til að mynda heimsótt Epstein og hann átti sjálfur í samskiptum við bandaríska kynferðisbrotamanninn. Jagland, sem er fyrrverandi formaður norska Verkamannaflokksins, hefur enn ekki tjáð sig um rannsókn lögreglunnar en um helgina viðurkenndi hann að það hafi verið dómgreindarbrestur af sinni hálfu að eiga í samskiptum við Epstein. Aftur á móti sagði talsmaður Jaglands í síðustu að tilefni væri til þess að „rannsaka frekar hvort gögnin sem eru lögð fram séu ósvikin.“ Epstein-skjölin sýna að Jagland hafi skipulagt heimsókn til alræmdrar eyju, eyjunnar Epstein, í Karíbahafi með fjölskyldu sinni á meðan hann var formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Ekkert varð af heimsókninni eða fjölskylda Jagland dvaldi hins vegar í sumarhúsi Epstein á Pálmaströnd á Flórída. Epstein hlaut dóm fyrir kynferðisbrot á Flórída á seinni hluta fyrsta áratugar þessarar aldar. Jagland ræddi einnig í tölvupóstum um að koma Epstein í samband við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, rétt fyrir fund Donalds Trump og Vladímírs Pútín í Helsinki árið 2018. Starfsmenn Epstein lýstu Jagland sem „Nóbelsstórlaxinum“. Vilja afnema friðhelgi yfir Jagland Anders Brosveet, lögmaður Jaglands, segir við VG að það sé í raun jákvætt að Økokrim reyni nú að komast til botns í því sem fjölmiðlar hafa dregið fram í dagsljósið og spurt út í síðustu tvo daga. „Þeir vinna sína vinnu og skýra úr þessu. Við munum leggja fram lykilgögn og skjöl til Økokrim um leið og kostur gefst,“ er haft eftir honum í frétt VG. Sem fyrrverandi framkvæmdastjóri Evrópuráðsins nýtur Jagland friðhelgi gegn saksókn, sem þýðir að ekki er hægt að rannsaka hann fyrir það sem hann gerði í starfi. Aftur á móti hefur Økokrim farið þess á leit við Evrópuráðið að þessi friðhelgi yfir Jagland verði afnumin, að því er NRK greinir frá. Meirihluti á norska þinginu vill að óháður aðili verði fenginn til þess að rannsaka utanríkisráðuneytið vegna málsins. Nóbelsnefndin sagði í yfirlýsingu að Jagland hefði betur mátt sleppa megni samskipta sinna við Epstein. „Upplýsingarnar sem komið hafa fram síðustu daga um samskipti Thorbjørns Jagland við Jeffrey Epstein hafa vakið fjölda nýrra spurninga sem þarf að svara," er haft eftir Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, í viðtali við NTB, samkvæmt NRK. „Að Økokrim hafi nú hafið rannsókn á Jagland vegna grófrar spillingar undirstrikar alvöru málsins."