Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta

Kjartan Kjartansson skrifar
Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, (t.h.) tekur í spaðann á Vladímír Pútín Rússlandsforseta þegar sá fyrrnefndi var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins árið 2018. Vísir/EPA

Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda.

Epstein-skjölin sýna að Jagland skipulagði heimsókn til alræmdrar eyju Epstein í Karíbahafi með fjölskyldu sinni á meðan hann var formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Ekkert varð af heimsókninni eða fjölskylda Jagland dvaldi hins vegar í sumarhúsi Epstein á Pálmaströnd á Flórída.

Jagland ræddi einnig í tölvupóstum um að koma Epstein í samband við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, rétt fyrir fund Donalds Trump og Vladímírs Pútín í Helsinki árið 2018.

Starfsmenn Epstein lýstu Jagland sem „Nóbelsstórlaxinum“.

Dómgreindarbrestur en segir ekki af sér

Jagland tekur undir með Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra, að það hafi verið dómgreindarbrestur af sinni hálfu að eiga í samskiptum við Epstein sem hlaut dóm fyrir kynferðisbrot á Flórída á seinni hluta fyrsta áratug þessarar aldar. Hann ætlar þrátt fyrir það ekki að segja sig úr norska Verkamannaflokknum. 

Talsmaður Jagland og lögmaður boðar yfirgripsmikla yfirlýsingu á næstunni þegar hann hefur náð að fara yfir ásakanirnar. Þær séu svo umfangsmiklar að það taki sinn tíma.

„Það hefur einnig komið í ljós að það er ástæða til þess að rannsaka frekar hvort að gögnin sem eru lögð fram séu ósvikin,“ hefur norska ríkisútvarpið eftir talsmanni Jagland.

Krónprinsessa og yfirmaður flóttamannastofnunar í skjölunum

Mette-Marit, krónsprinsessa Noregs, stígur nú einnig krappan dans vegna Epstein-skjalanna. Í þeim kemur fram að hún hafi átt í nokkuð nánum samskiptum við níðinginn á nokkurra ára tímabili.

Í nágrannaríkinu Svíþjóð sagði yfirmaður flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna þar af sér eftir að skjölin sýndu að hann hefði heimsótt Epstein á eyju hans árið 2012.

