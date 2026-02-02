Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta Kjartan Kjartansson skrifar 2. febrúar 2026 13:03 Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, (t.h.) tekur í spaðann á Vladímír Pútín Rússlandsforseta þegar sá fyrrnefndi var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins árið 2018. Vísir/EPA Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda. Epstein-skjölin sýna að Jagland skipulagði heimsókn til alræmdrar eyju Epstein í Karíbahafi með fjölskyldu sinni á meðan hann var formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Ekkert varð af heimsókninni eða fjölskylda Jagland dvaldi hins vegar í sumarhúsi Epstein á Pálmaströnd á Flórída. Jagland ræddi einnig í tölvupóstum um að koma Epstein í samband við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, rétt fyrir fund Donalds Trump og Vladímírs Pútín í Helsinki árið 2018. Starfsmenn Epstein lýstu Jagland sem „Nóbelsstórlaxinum“. Dómgreindarbrestur en segir ekki af sér Jagland tekur undir með Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra, að það hafi verið dómgreindarbrestur af sinni hálfu að eiga í samskiptum við Epstein sem hlaut dóm fyrir kynferðisbrot á Flórída á seinni hluta fyrsta áratug þessarar aldar. Hann ætlar þrátt fyrir það ekki að segja sig úr norska Verkamannaflokknum. Talsmaður Jagland og lögmaður boðar yfirgripsmikla yfirlýsingu á næstunni þegar hann hefur náð að fara yfir ásakanirnar. Þær séu svo umfangsmiklar að það taki sinn tíma. „Það hefur einnig komið í ljós að það er ástæða til þess að rannsaka frekar hvort að gögnin sem eru lögð fram séu ósvikin,“ hefur norska ríkisútvarpið eftir talsmanni Jagland. Krónprinsessa og yfirmaður flóttamannastofnunar í skjölunum Mette-Marit, krónsprinsessa Noregs, stígur nú einnig krappan dans vegna Epstein-skjalanna. Í þeim kemur fram að hún hafi átt í nokkuð nánum samskiptum við níðinginn á nokkurra ára tímabili. Í nágrannaríkinu Svíþjóð sagði yfirmaður flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna þar af sér eftir að skjölin sýndu að hann hefði heimsótt Epstein á eyju hans árið 2012. Noregur Mál Jeffrey Epstein Nóbelsverðlaun Bandaríkin Kynferðisofbeldi Mest lesið Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Innlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Erlent Fleiri fréttir Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Sjá meira