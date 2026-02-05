Landsréttur hefur hafnað kröfum Lögreglunnar á Suðurlandi um að tvær konur, sem starfa á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum, yrðu hnepptar í gæsluvarðhald. Þær voru handteknar á mánudag í tengslum við rannsókn andláts konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu.
Frá þessu greinir Lögreglan á Suðurlandi á Facebook.
„Skýrslutökur og rannsóknaraðgerðir hafa farið fram undanfarna daga og niðurstaða Landsréttar í dag er á þá leið að meðal annars með tilliti til þess séu ekki lengur fyrir hendi rannsóknarhagsmunir sem styðja gæsluvarðhald.“
Samkvæmt heimildum fréttastofu var Landsréttur afdráttarlausari en svo að hafna gæsluvarðhaldskröfu yfir annarri konunni aðeins á grundvelli þess að rannsóknarhagsmunir væri ekki lengur fyrir hendi. Frumskilyrði gæsluvarðhalds um rökstuddan grun um að konan hefði framið refsivert brot hafi ekki heldur verið uppfyllt.
Konan, sem var 97 ára gömul, lést á miðvikudag í síðustu viku en hún hafði þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í aðdraganda andlátsins.
Samkvæmt heimildum fréttastofu grunaði fjölskyldu konunnar ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en lögreglan hafði skyndilega samband um helgina. Útför var áætluð síðar í vikunni en jarðneskar leifar konunnar voru fluttar upp á meginlandið í gær til krufningar.
Rannsókn lögreglu hafi hafist eftir tilkynningu annars starfsmanns Hraunbúða.
Rannsókn Lögreglunnar á Suðurlandi á andláti á sjúkrastofnun í Vestmannaeyjum hófst um helgina en andlátið bar að í síðustu viku. Ríkissaksóknari fól embættinu að sinna rannsókninni þrátt fyrir að hún ætti að heyra undir Lögregluna í Vestmannaeyjum.
Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn Lögreglunnar á Suðurlandi, segir enn skýrslutökur vegna andláts konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Landsréttur hefur ekki úrskurðað um gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar en farið var fram á gæsluvarðhald tveggja starfsmanna en því hafnað í héraðsdómi.
Héraðsdómur Suðurlands hafnaði nú síðdegis kröfu lögreglunnar um gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestamannaeyjum, sem hafa verið í haldi lögreglu frá því í gær í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri. Samkvæmt heimildum fréttastofu hóf lögreglan rannsókn á andlátinu eftir tilkynningu frá öðrum starfsmanni hjúkrunarheimilisins í kjölfar lyfjagjafar.