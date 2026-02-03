Íranskir sjóliðar um borð í sex vélbyssubúnum hraðbátum reyndu í morgun að stöðva danskt olíuflutningskip, sem siglt er undir bandarískum fána, á Hormuz-sundi í Persaflóa. Stjórnendur skipsins juku hraða þess og komust þannig undan þegar írönsku sjóliðarnir skipuðu þeim að stöðva skipið. Seinna í dag var olíuflutningaskipinu svo fylgt eftir af bandarísku herskipi.
Skipinu er siglt undir bandarískum fána en er, samkvæmt frétt Wall Street Journal, í eigu danska fyrirtækisins Stena Bulk. Verið var að sigla skipinu frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum til Barain, þar sem Bandaríkjamenn reka stóra flotastöð.
Íranar hafa áður stöðvað skip eða reynt að stöðva þau á Hormuz-sundi en gífurleg spenna er á svæðinu.
Bandaríkjamenn hafa sent umtalsverðan herafla og herskip til Mið-Austurlanda og hefur Donald Trump, forseti, gefið til kynna að árásir gegn klerkastjórninni í Íran komi til greina. Er það í kjölfar umfangsmikilla mótmæla í Íran þar sem öryggissveitir klerkastjórnarinnar eru sakaðar um að hafa banað þúsundum mótmælenda.
Viðræður milli erindreka frá Íran og Bandaríkjunum eiga að fara fram í Tyrklandi á föstudaginn. WSJ segir klerkastjórnina hafa hótað því í dag að hætta við viðræðurnar, en þær eru meðal annars sagðar snúast um kjarnorkuvopnaáætlun Íran en ráðamenn annarra ríkja í Mið-Austurlöndum komu að því að skipuleggja þær, með því markmiði að koma í veg fyrir stríð.
Bandaríkjamenn hafa á undanförnum vikum stöðvað og lagt hald á þó nokkur olíuflutningaskip sem tilheyrðu svokölluðum „skuggaflota“ Rússa. Þann flota notuðu ríki eins og Rússland, Íran og Venesúela til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum.
Frakkar stöðvuðu einnig skip úr flotanum á dögunum og hafa fregnir borist af því að sambærilegar aðgerðir séu til skoðunar víðar.
Hundruð skipa tilheyra skuggaflotanum en þeim hefur fjölgað mjög á undanförnum árum. Flotinn er talinn hafa flutt um 3,7 milljarða tunna af olíu í fyrra eða um sex til sjö prósent af heildarmarkaði síðasta árs.
Mörg skipanna eru orðin gömul og eru slys nokkuð tíð. Þá eru mörg skipanna einnig ótryggð.
Samkvæmt alþjóðasamþykktum um skipaflutninga eiga skip að vera skráð í tilteknum ríkjum og bera fána þeirra. Skip eru þá bundin reglum og lögum þeirra ríkja þar sem þau eru skráð. Kerfið var þróað til að tryggja að flutningaskip séu tryggð og að komið sé vel fram við áhafnarmeðlimi.
Svokölluð skuggaskip notast oft við fána fátækra smáríkja og í mörgum tilfellum í skiptum fyrir greiðslur til þessara ríkja.
Æðstiklerkur Íran hótar að hvers konar árás af höndum Bandaríkjamanna gæti hrint að stað svæðisstríði. Spenna milli ríkjanna tveggja hefur aukist til muna eftir miklar óeirðir í Íran síðustu vikur.
Bandarískur herskipafloti nálgast Íran og hótar Bandaríkjaforseti því að tíminn sé að renna út fyrir írönsk stjórnvöld að semja um kjarnorkuvopnaáætlun þeirra. Íranar segjast reiðubúnir til viðræðna en þeir séu einnig að verjast af festu.
Hernaðaryfirvöld í Bandaríkjunum hafa greint frá því að þau hyggist halda margra daga heræfingar í Mið-Austurlöndum, til að sýna fram á hernaðargetu Bandaríkjanna á svæðinu.
Heilbrigðisstarfsmenn og starfsfólk sjúkrahúsa í Íran segja allt að 30 þúsund hafa verið drepna í aðgerðum stjórnvalda gegn mótmælendum í landinu. Yfirvöld hafa gefið út að um 3.000 hafi látist, á meðan mannréttindasamtök segja fjöldann að minnsta kosti yfir 6.000 og þá séu 17.000 dauðsföll til viðbótar til rannsóknar.