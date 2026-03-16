Guðmundur Ingi Kristinsson tekur sæti á ný á Alþingi mánudaginn 16. mars. Þá víkur varaþingmaður hans, Grétar Mar Jónsson, af þingi. Greint var frá því í upphafi desember að hann væri kominn í veikindaleyfi vegna hjartaaðgerðar.
Fram kemur í viðtali við Guðmund Inga í Morgunblaðinu í dag að hann verði ekki í fullu starfi til að byrja með. Hann ætli að sjá til með nefndarstörf og snúi til að byrja með aftur sem óbreyttur þingmaður.
Guðmundur Ingi tilkynnti um afsögn sína sem mennta- og barnamálaráðherra í janúar, eftir aðgerðina. Á ríkisráðsfundi í janúar sagði hann líðan sína góða og að hann væri hamingjusamur með stöðuna. Hann hefði viljað vera lengur í ráðuneytinu en heilsunni gengi framar.
Jón Gnarr snýr einnig aftur á þing í dag og þá víkur varaþingmaður hans, Diljá Ámundadóttir Zoega, af þingi. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir snýr einnig aftur og þá víkur varaþingmaður hennar, Eiríkur S. Svavarsson, af þingi.
Þing hefst klukkan 15 í dag með sérstakri umræðu um fangelsismál. Málshefjandi er Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona Samfylkingarinnar, og verður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra til andsvara. Að því loknu halda áfram umræður um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræður hafa þegar staðið í tvo daga og eru 16 þingmenn stjórnarandstöðunnar á mælendaskrá samkvæmt vef þingsins.