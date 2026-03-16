Um 500 leituðu skjóls í fjöldahjálparstöð og á hótelum

Hátt í fimm hundrað manns gistu í fjöldahjálparstöðvum, gistiheimilum og hótelum í nótt vegna lokunar á Holtavörðuheiði. Búið er að opna veginn og lögregla segir fólk geta komið sér af stað. Mikilvægt sé þó að gefa sér tíma.
„Nú er búið að opna og þjóðvegir í umdæminu eru opnir. Það er hált og snjóþekja yfir vegum einhvers staðar en það er opið,“ segir Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra.
Hann segir fólk sem leitaði skjóls í fjöldahjálparstöðunum á Blönduósi og í Reykjaskóla í Hrútafirði að koma sér af stað.
„Við biðjum fólk að fara varlega og gefa sér tíma á leiðinni.“
Hann segir 192 hafa gist á Blönduósi og 156 í Reykjaskóla. Hann segir þetta aðallega Íslendinga. Auk þess hafi um hundrað manns gist á Hótel Laugabakka og einhverjir fleiri á gistiheimilum í kringum Hvammstanga og Víðihlíð.
„Fólk verður bara að gefa sér tíma og þá gengur þetta vel.“
Búið er að opna Holtavörðuheiðina eftir lokun í nótt. Enn er ófært um Fróðaárheiði. Hálka og snjóþekja er á flestum leiðum.
Alldjúp lægð mjakast nú austur skammt suðaustur af landinu og í kvöld kemur svo lægð sunnan úr hafi og sameinast við hina fyrri suðaustur af landinu og bætir þá í norðaustanáttina að nýju.