Innlent

Um 500 leituðu skjóls í fjöldahjálparstöð og á hótelum

Lovísa Arnardóttir og Gunnar Reynir Valþórsson skrifa
Mikill fjöldi leitaði í fjöldahjálparstöð á Blönduósi.
Mikill fjöldi leitaði í fjöldahjálparstöð á Blönduósi. Vísir/Vilhelm og Atli

Hátt í fimm hundrað manns gistu í fjöldahjálparstöðvum, gistiheimilum og hótelum í nótt vegna lokunar á Holtavörðuheiði. Búið er að opna veginn og lögregla segir fólk geta komið sér af stað. Mikilvægt sé þó að gefa sér tíma.

„Nú er búið að opna og þjóðvegir í umdæminu eru opnir. Það er hált og snjóþekja yfir vegum einhvers staðar en það er opið,“ segir Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra.

Hann segir fólk sem leitaði skjóls í fjöldahjálparstöðunum á Blönduósi og í Reykjaskóla í Hrútafirði að koma sér af stað.

„Við biðjum fólk að fara varlega og gefa sér tíma á leiðinni.“

Hann segir 192 hafa gist á Blönduósi og 156 í Reykjaskóla. Hann segir þetta aðallega Íslendinga. Auk þess hafi um hundrað manns gist á Hótel Laugabakka og einhverjir fleiri á gistiheimilum í kringum Hvammstanga og Víðihlíð.

„Fólk verður bara að gefa sér tíma og þá gengur þetta vel.“

Dalabyggð Veður Færð á vegum Húnaþing vestra Lögreglumál

Holtavörðuheiðin opin á ný

Búið er að opna Holtavörðuheiðina eftir lokun í nótt. Enn er ófært um Fróðaárheiði.  Hálka og snjóþekja er á flestum leiðum.

Bætir í norðaustanáttina að nýju

Alldjúp lægð mjakast nú austur skammt suðaustur af landinu og í kvöld kemur svo lægð sunnan úr hafi og sameinast við hina fyrri suðaustur af landinu og bætir þá í norðaustanáttina að nýju.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið