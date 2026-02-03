Stjarnan sækir miðvörð að vestan

Danski miðvörðurinn Gustav Kjeldsen er genginn til liðs við Stjörnuna og gerir tveggja ára samning en hann kemur til félagsins frá Vestra.
Kjeldsen hefur verið hjá Vestra síðustu þrjú ár og var lykilmaður í liðinu sem varð bikarmeistari á síðasta tímabili en féll niður í Lengjudeildina.
Hávaxni örvfætti miðvörðurinn mun spila með Stjörnunni í Bestu deildinni næsta sumar.
„Gustav er öflugur hafsent og efnilegur leikmaður sem við bindum miklar vonir við“ segir í tilkynningu Stjörnunnar en félagið var í leit að miðverði eftir brotthvarf Steven Caulker.
Kjeldsen mun berjast um miðvarðarstöðuna við Guðmund Kristjánsson, Sindra Þór Ingimarsson og Sigurð Gunnar Jónasson.
Gustav er einn af fjölmörgum leikmönnum sem hafa yfirgefið herbúðir Vestra eftir að síðasta tímabili lauk. Liðið mun spila undir stjórn Daniels Badu á næsta tímabili og leitar væntanlega liðsstyrkingar fyrir komandi átök í Lengju- og Evrópudeildunum.