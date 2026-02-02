Íslenski boltinn

Meistararnir fá liðs­styrk af Akra­nesi

Sindri Sverrisson skrifar
Ármann Ingi Finnbogason er mættur í Víkina.
Íslandsmeistarar Víkings hafa fest kaup á hinum 21 árs gamla Ármanni Inga Finnbogasyni frá ÍA. 

Víkingur og ÍA greindu frá þessu í dag og hefur Ármann skrifað undir samning í Víkinni sem gildir til ársins 2029.

Hann var að láni hjá Grindavík í Lengjudeildinni á síðustu leiktíð og skoraði þá fimm mörk og átti þrjár stoðsendingar, í átján leikjum, sem kantmaður.

Árið 2024 hóf hann með ÍA í Bestu deildinni og við sögu í átta leikjum en var svo lánaður til Grindavíkur. Þá lék hann 14 leiki með ÍA í Lengjudeildinni sumarið 2023.

„Ármann er mjög áræðinn og leikinn kantmaður með góðan vinstri fót og hefur mikið af þeim eiginleikum sem kantmaður Víkings þarf að hafa. Það verður mjög spennandi að fylgjast með honum í sumar,“ sagði Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi.

