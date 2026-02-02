Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi Sindri Sverrisson skrifar 2. febrúar 2026 14:18 Ármann Ingi Finnbogason er mættur í Víkina. Víkingur Íslandsmeistarar Víkings hafa fest kaup á hinum 21 árs gamla Ármanni Inga Finnbogasyni frá ÍA. Víkingur og ÍA greindu frá þessu í dag og hefur Ármann skrifað undir samning í Víkinni sem gildir til ársins 2029. Hann var að láni hjá Grindavík í Lengjudeildinni á síðustu leiktíð og skoraði þá fimm mörk og átti þrjár stoðsendingar, í átján leikjum, sem kantmaður. Árið 2024 hóf hann með ÍA í Bestu deildinni og við sögu í átta leikjum en var svo lánaður til Grindavíkur. Þá lék hann 14 leiki með ÍA í Lengjudeildinni sumarið 2023. „Ármann er mjög áræðinn og leikinn kantmaður með góðan vinstri fót og hefur mikið af þeim eiginleikum sem kantmaður Víkings þarf að hafa. Það verður mjög spennandi að fylgjast með honum í sumar,“ sagði Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi. Besta deild karla ÍA Víkingur Reykjavík Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti „Þá byrja þeir bara að spila þennan viðbjóð“ Handbolti Fleiri fréttir Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Sjá meira