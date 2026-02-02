„Njósna-sjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Samúel Karl Ólason skrifar 2. febrúar 2026 12:04 Donald Trump á fundi með sjeiknum Mohamed bin Zayed Al Nahyan, forseta Sameinuðu arabísku furstadæmana og öðrum embættismönnum í maí í fyrra. Getty/Win McNamee Nokkrum dögum áður en Donald Trump tók við embætti forseta Bandaríkjanna á nýjan leik í janúar í fyrra, keyptu sjeik úr konungsfjölskyldu Sameinuðu arabísku furstadæmanna og aðrir fjárfestar þaðan 49 prósenta hlut í rafmyntafélagi fjölskyldu forsetans. Kaupin sem leidd voru af sjeiknum Tahnoon bin Zaeyd Al Nahyan, sem gjarnan er kallaður „njósna-sjeikinn“, kostuðu hálfan milljarð dala. Stuttu síðar fengu furstadæmin leyfi til að kaupa háþróaðar tölvuflögur sem Bandaríkjamenn höfðu áður neitað að selja þeim. Tahnoon er bróðir forseta furstadæmanna, þjóðaröryggisráðgjafi ríkisstjórnarinnar og forstjóri stærsta fjárfestingasjóðs ríkisins. Hálfur milljarður dala samsvarar um 61,3 milljörðum króna. Í grein Wall Street Journal segir að viðskiptin, sem hafa ekki verið opinberuð áður, séu fordæmalaus í sögu Bandaríkjanna. Hátt settur embættismaður annars ríkis hafi keypt stærðarinnar hlut í félagi verðandi forseta Bandaríkjanna. Tahnoon hafði um nokkurt skeið reynt að fá leyfi yfirvalda í Bandaríkjunum til að kaupa öflugustu tölvuflögurnar sem ætlaðar eru til reksturs gervigreindar og þróaðar eru í Bandaríkjunum. Það hafði ríkisstjórn Joes Biden, forvera Trumps, ekki samþykkt af ótta við að tæknibúnaðurinn myndi á endanum rata til Kína. WSJ segir að tengsl gervigreindarfyrirtækisins G42, sem Tahnoon á, við kínversk fyrirtæki eins og Huawei og önnur hafi vakið sérstakar áhyggjur. Eftir að Trump bar sigur úr býtum gegn Biden í kosningunum 2024 fór Tahnoon nokkrum sinnum á fund Trumps, Steve Witkoffs, sem er vinur Trumps og sérstakur erindreki hans, og annarra embættismanna. Heimildarmenn WSJ segja þá fundi hafa snúist um gervigreind og ýmislegt annað. Zach Witkoff, sonur Steves, er einn stofnenda og forstjóri rafmyntafyrirtækisins, sem heitir World Liberty Financial. Allir þrír synir Trumps eru einnig skráðir sem stofnendur WLF. Síðasta vor samþykkti ríkisstjórn Trumps að selja furstadæmunum hálfa milljón af háþróuðustu tölvuflögum Bandaríkjanna á ári hverju. Það dugar til að byggja eitt af stærstu gagnverum heims fyrir gervigreind. Tahnoon bin Zayed al-Nahyan er bróðir forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna og hefur verið kallaður „njósna-sjeikinn“.Getty/Mustafa Kamaci, Anadolu Agency Enginn hagsmunaárekstur samkvæmt talsmönnum Um miðjan maí, nokkrum vikum áður en tölvuflögusamkomulagið var opinberað, tilkynnti Zach Witkoff að fjárfestingafyrirtækið MGX, sem Tahnoon leiðir, hafi samþykkt að nota rafmynt WLF til að fjárfesta fyrir tvo milljarða dala í rafmyntakauphöllinni Binance. Hann sagði þó aldrei frá því að WLF og MGX væru að stærstum hluta í eigu sömu aðilanna. Sjá einnig: Breyttur tónn og reiður yfir gagnrýni vegna flugvélagjafarinnar Talsmenn Hvíta hússins og WLF þvertaka fyrir að Trump hafi með nokkrum hætti komið að rekstri rafmyntafélagsins sem synir hans eiga að hluta og reka eða látið það hafa áhrif á sig. Anna Kelly, ein talskona Hvíta hússins sagði enga hagsmunaárekstra geta átt sér stað vegna málsins, þar sem auður Donalds Trump væri í sérstökum sjóði sem börnin hans stýra. Washington Post hefur eftir Elizabeth Warren, öldungadeildarþingkonu Demókrataflokksins og æðsta Demókratanum í bankanefnd öldungadeildarinnar, að um hreina og klára spillingu sé að ræða. Hún kallar eftir því að embættismenn sem komið hafa að málefnum WLF og Steve Witkoff verði kallaðir fyrir nefndina og látnir svara fyrir málið. Warren segir að þingið þurfi að láta að sér kveða og stöðva „rafmyntarspillingu“ Trumps. Bandaríkin Sameinuðu arabísku furstadæmin Rafmyntir og sýndareignir Gervigreind Mest lesið Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Erlent Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Erlent Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Erlent Fleiri fréttir „Njósna-sjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Sjá meira