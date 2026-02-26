Skólahald í öllum tíu árgöngum Ölduselsskóla í Breiðholti í Reykjavík hefur verið fellt niður á morgun með skömmum fyrirvara með hagsmuni og öryggi barna og starfsfólks að leiðarljósi. Foreldrar barna í skólanum skilja hvorki upp né niður og velta fyrir sér hvað hafi eiginlega komið upp á.
Miklar framkvæmdir hafa verið í gangi í skólanum vegna myglu. Hálfur skólinn er lokaður, verið er að byggja tímabundnar kennslustofur úr gámum og mikið rask hefur verið á lóðinni. Það var svo upp úr klukkan 13 í dag að foreldrum var tilkynnt að skólanum og lóðinni yrði lokað klukkan 13:40 vegna óviðráðanlegra ástæðna.
Foreldrar höfðu engin svör við spurningum barna sinna eftir skóla. Börnin höfðu ýmsar sögur að segja sem beindust flestar að verktaka sem komið hefur að framkvæmdum á svæðinu. Tölvupóstur var svo sendur til foreldra og forráðamanna á sjöunda tímanum í kvöld. Hann var ekki frá skólastjórnendum í Ölduselsskóla heldur Steini Jóhannssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar.
„Skólahald fellur niður á morgun“ sagði í fyrirsögn tölvupóstsins og í framhaldinu kom fram að ástæðan væri „ófyrirséðar breytingar sem snúa að þeim framkvæmdum sem standa yfir í skólanum.“
Gera hafi þurft breytingar og skipta um einn framkvæmdaaðila sem hafi borið heldur brátt að. Eftir að framkvæmdaaðilinn vék þurfti að setja aftur upp öryggisgirðingar og þrífa rými innan skólans eða eins og segir orðrétt:
„Þarf að tryggja aðstæður, setja aftur upp öryggisgirðingar og þrífa rými innan skólans.“
Steinn segist biðjast innilegrar velvirðingar vegna óþæginda sem þetta kunni að valda og hve stuttur fyrirvarinn sé.
„Við viljum minna á að þessi ákvörðun er tekin með hagsmuni og öryggi barna og starfsfólks að leiðarljósi.“
Fréttastofa hefur heyrt í foreldrum barna í Ölduselsskóla sem segja miklar umræður hafa skapast meðal foreldra sem séu undrandi á stöðunni og skilji ekki hvað eiginlega gangi á. Sumir hafa áhyggjur af öryggi barna sinna og margir þurfa að gera ráðstafanir varðandi börn sín sem ekki geta mætt í skólann á morgun.
