Æðstiklerkur Íran hótar að hvers konar árás af höndum Bandaríkjamanna gæti hrint að stað svæðisstríði. Spenna milli ríkjanna tveggja hefur aukist til muna eftir miklar óeirðir í Íran síðustu vikur.
Ayatollah Ali Khamenei, æðstiklerkur Íran, ávarpaði þjóðina á ríkismiðli landsins í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur undanfarna daga hótað Írönum loftárásum setjist þeir ekki að samningaborðinu vegna mögulegrar kjarnorkuáætlunar Írana og Bandaríkjamanna. Þá hafa hótanirnar líka snúist um framgöngu stjórnvalda gagnvart mótmælendum.
„Bandaríkjamenn ættu að vita að ef þeir hefja stríð, verður það í þetta skipti svæðisstríð,“ sagði Khamenei í ávarpi sínu í morgun.
Í umfjöllun AP segir að hótanirnar séu þær afdráttarlausustu sem Khamenei hefur beitt gagnvart Bandaríkjamönnum eftir að Trump sendi herskipaflota að Íran fyrr í vikunni og sagði tímann fyrir Írani til að setjast að samningaborðinu að renna út.
„Við erum ekki hvatamennirnir að þessum deilum og það er ekki okkar vilji að ráðast á önnur lönd. En íranska ríkið mun veita hverjum þeim sem ræðst á okkur eða áreitir þungt högg,“ bætti hann við.
Í ávarpinu vísaði Khamenei til mótmæla síðustu vikna sem valdaráns en í Íran getur uppreisnaráróður varðað dauðarefsingu. Reiknað er með að tugþúsundir mótmælenda hafi verið handteknir síðustu vikur og heilbrigðisstarfsmenn segja mögulegt að tugþúsundir hafi verið drepnar frá upphafi mótmælanna 28. desember.
„Markmið þeirra var að eyðileggja viðkvæmar og áhrifaríkar stöðvar sem snúast um að stýra landinu. Þeir réðust á lögreglu, ríkisstofnanir, aðstöðu [Byltingarvarðarins], banka, moskur og brenndu eintök af Kóraninum,“ sagði Khamenei.
Trump sagði við blaðamenn seint í gærkvöldi að hann hefði enn ekki ákveðið hvað hann ætti að gera í málefnum Íran. Hann sneiddi fram hjá spurningum um hvort ástandið yrði betra í Teheran ef Bandaríkjamenn slökuðu á hótunum í garð Írana.
„Sumir telja að svo sé, sumir ekki.“