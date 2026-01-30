Norsk yfirvöld hafa ákært tíu menn fyrir að drepa tvo úlfa í suðausturhluta landsins í fyrra. Úlfar eru taldir í bráðri útrýmingarhættu í Noregi og eru friðaðir. Nokkrir mannanna eru einnig ákærðir fyrir að reyna að drepa gaupu.
Mönnunum er gefið að sök að hafa drepið tvo úlfa, eitt karldýr og eitt kvendýr, í Eiðaskógi í Innlandet-fylki í suðausturhluta Noregs í janúar í fyrra. Veiðiþjófarnir eru sagðir hafa fylgst sameiginlega með úlfunum með myndavélum og staðsetningarbúnaði í rúma vikur áður en þeir felldu dýrin.
Þeir eru ákærðir fyrir ólöglegar veiðar og krefst saksóknari í umhverfisglæpamálum þess að þeir verði sviptir veiðileyfi og hald lagt á vopn þeirra og búnað. Lögregla lagði hald á rúmlega hundrað vopn í eigu þeirra, að því er segir í frétt norska ríkisútvarpsins.
Þrír mannanna eru einnig ákærðir fyrir að reyna að drepa gaupu, sömuleiðis í janúar í fyrra. Allir sakborningarnir eru sagðir heimamenn.
„Ólöglegar veiðar eru alvarlegur umhverfisglæpur sem hefur áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika og hann er enn alvarlegri þegar þær eru skipulagðar,“ segir Hans Tore Høviskeland, saksóknarinn í málinu.
Allt að sex ára fangelsi liggur við því að veiða dýr í útrýmingarhættu samkvæmt norskum lögum.