Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. janúar 2026 17:00 Harry Wilson fagnar frábæru sigurmarki sínu fyrir Fulham í dag. Getty/Clive Rose Tottenham bjargaði stigi á móti Burnley og Fulham tryggði sér sigur á Brighton en mörk í blálokin réðu úrslitunum í báðum þessum leikjum í ensku úrvalsdeildinni. Fulham vann dramatískan 2-1 sigur á Brighton & Hove Albion í London. Harry Wilson skoraði sigurmarkið með stórglæsilegu skoti beint úr aukaspyrnu á annarri mínútu í uppbótartíma. Yasin Ayari kom Brighton yfir á 28. mínútu en Samuel Chukwueze jafnaði metin fyrir Fulham á 72. mínútu. Wilson hefur verið sjóðandi heitur að undanförnu og hann skoraði stórbrotið sigurmark í dag. Sigurinn kemur Fulham upp í sjöunda sæti deildarinnar en Brighton situr eftir í tólfta sætinu. Wilson er nú komið með átta mörk og er í hópi markahæstu leikmanna deildarinnar. Það stefndi í óvænt tap hjá Tottenham á móti Burnley en fyrirliðinn Cristian Romero jafnaði metin með frábærum skalla á 90. mínútu og tryggði Spurs 2-2 jafntefli. Micky van de Ven kom Tottenham í 1-0 á 38. mínútu en Axel Tuanzebe jafnaði metin eftir sendingu frá Kyle Walker í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Lyle Foster kom Burnley síðan yfir á 76. mínútu eftir hræðilegan varnarleik Tottenham og Burnley-liðið sá sigur í hillingum. Tottenham náði að bjarga stigunum og mögulega bjarga starfi Thomas Frank, knattspyrnustjóra Tottenham, í eina viku til viðbótar. Enski boltinn Tottenham Hotspur Burnley FC Brighton & Hove Albion Fulham FC