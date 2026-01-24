Einn er látinn og að minnsta kosti 23 eru særðir eftir umfangsmiklar flugskeyta- og drónaárásir Rússa á Karkív og Kænugarð sem stóðu fram á morgun en borgirnar eru þær tvær stærstu í Úkraínu.
Úkraínumenn glíma þá við víðtækt rafmagns- vatns- og hitaveituleysi eftir árásir Rússa á innviði í Úkraínu.
Dagur tvö í fyrstu þríhliða friðarviðræðum frá upphafi innrásar Rússa er nú runninn upp. Samningamenn frá Bandaríkjunum, Úkraínu og Rússlandi reyna að ná saman um frið á fundum sínum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og það gera þeir í skugga árása næturinnar.
Rússar halda því til streitu í viðræðunum að þeir verði að hafa yfirráð yfir Donbas-svæðinu í austurhluta Úkraínu.
Vitali Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, greindi frá því á samfélagsmiðlum snemma í morgun að eldur hafi kviknað í nokkrum byggingum sem urðu fyrir braki úr drónum.
Sagði hann árásirnar koma í miðri versnandi orkukreppu og það um miðjan vetur. Staðan sé afar þung í höfuðborginni þar sem margir hafi verið án hita og rafmagns nú í langan tíma.
Utanríkisráðherra bindur vonir við að tímamótaviðræður sendinefnda Úkraínu, Bandaríkjanna og Rússlands í Abú Dabí skili árangri. Mikilvægt sé þó að fullveldi Úkraínu verði virt og friðurinn verði raunverulegur og ekki á forsendum Rússa.
„Ég held að við séum að færast talsvert nær, við erum jafnvel komin ansi nálægt,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að loknum fundi hans og Vólódímírs Selenskíjs Úkraínuforseta á heimili þess síðarnefnda í Mar-a-Lago í Flórída.