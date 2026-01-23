Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. janúar 2026 21:38 Oliver Sigurjónsson fagnar góðum sigri með Blikum. Knattspyrnumaðurinn Oliver Sigurjónsson gaf það út í kvöld að knattspyrnuskórnir væru komnir upp á hillu. „Nú er ég hættur í fótbolta vegna meiðsla. Sjúklega skemmtileg vegferð,“ skrifaði Oliver á samfélagsmiðla. „Takk allir sem komu að mínum ferli og þá vil ég sérstaklega þakka konunni minni, mömmu og pabba. Ég er stoltur af sjálfum mér og mínum ferli. Hlakka til að halda áfram í fótbolta á öðruvísi hátt,“ skrifaði Oliver. Hans síðasta tímabil var með Aftureldingu í Bestu deildinni í sumar þar sem hann lék sextán leiki á miðjunni. Hann lék lengstum með Breiðabliki en reyndi fyrir sér í atvinnumennsku, fyrst mjög ungur með AGF í Danmörku og svo seinna með Bodö/Glimt í Noregi. Hann kom aftur heim í Breiðablik og varð tvisvar sinnum Íslandsmeistari með Blikum áður en hann spilaði síðasta tímabil sitt í Mosfellsbænum. Oliver lék tvo A-landsleiki fyrir Ísland og alls 52 leiki fyrir öll landsliðin. View this post on Instagram A post shared by Oliver Sigurjonsson (@oliversigurjons) Besta deild karla Afturelding Breiðablik Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Króatía 29-30 | Aftur súrt tap gegn Króötunum hans Dags Handbolti Líkur Íslands á verðlaunum hafa snaraukist Handbolti Botna ekkert í Snorra: „Við erum teknir í bólinu“ Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti „Hann er sonur minn“ Fótbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti „Tveggja ára barn að labba við sundlaugarbakkann og enginn gerði neitt“ Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Króatíu: Basl á Bóndadaginn Handbolti Skýrsla Vals: Ekki aftur Handbolti „Þurfum við ekki að fá fleiri varða bolta?“ Handbolti Fleiri fréttir Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Sjá meira