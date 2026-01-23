Konaté syrgir föður sinn

Ibrahima Konaté, leikmaður Liverpool, mun jarðsetja föður sinn Hamady Konaté síðar í dag.
Konaté er vanalega byrjunarliðsmaður í vörninni hjá Liverpool og hafði aðeins verið utan hóps í tveimur deildarbikarleikjum áður en Liverpool heimsótti Marseille í Meistaradeildinni á miðvikudag og sótti 0-3 sigur.
Þar var miðvörðurinn utan hóps og þjálfarinn Arne Slot sagði það vera af sorglegum persónulegum ástæðum. Konaté hefur nú greint frá andláti föður síns á samfélagsmiðlum.
Hann birti mynd í hringrásinni á Instagram þar sem hann greindi frá því að faðir hans yrði jarðsettur síðar í dag.
„Við tilheyrum Allah og til hans munum við aftur snúa“ skrifaði Konaté á arabísku við færsluna.
Jarðarförin fer fram í París í hádeginu og ólíklegt verður að telja að Konaté muni spila með Liverpool gegn Bournemouth klukkan 17:30 á morgun.
Níu leikir fóru fram í Meistaradeildinni í gærkvöldi og öll 28 mörkin má sjá hér fyrir neðan. Meðal annars má sjá Dominik Szoboszlai renna boltanum undir varnarvegginn, Robert Lewandowski skora fyrir bæði lið, skallamark Moises Caicedo og mikla dramatík í Aserbaísjan.
Þó að Liverpool hafi unnið góðan 3-0 útisigur gegn Marseille í gærkvöld eru sérfræðingarnir í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport ekki hrifnir af þeirri miklu breytingu sem orðið hefur á leikstíl liðsins frá því að Jürgen Klopp var við stjórnvölinn.