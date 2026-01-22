Frakkar riðu á vaðið og tóku skuggaskip Rússa

Franskir hermenn gerðu í dag áhlaup um borð í olíuflutningaskip sem talið er tilheyra Skuggaflota Rússlands. Skipið var undan ströndum Spánar á Miðjarðarhafinu þegar hermennirnir fóru um borð en það var vegna gruns um að skipið væri ekki skráð löglega og mun sá grunur hafa reynst réttur.
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, segir að skipinu hafi verið siglt frá Rússlandi undir fölskum fána og nú sé verið að sigla því til hafnar í Frakklandi í samræmi við lög.
„Við munum ekki sætta okkur við nein brot,“ skrifaði Macron. Hann segir Frakka og bandamenn þeirra staðráðna í að halda uppi alþjóðasamþykktum og tryggja að ekki sé brotið gegn refsiaðgerðum.
Skuggaflotinn svokallaði sé notaður til að fjármagna stríðsrekstur Rússa gegn Úkraínu.
We will not tolerate any violation.This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag. The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum í Frakklandi segir að skipinu, sem ber nafnið Grinch, hafi verið siglt frá Múrmansk í Rússlandi.
Bandaríkjamenn hafa stöðvað og lagt hald á þó nokkur skip sem talin eru tilheyra skuggaflotanum en hingað til hafa ríki Evrópu ekki gert neitt slíkt. Fregnir hafa borist af því að það hafi verið til skoðunar í Evrópu og þá meðal annars í Bretlandi.
Þetta er í fyrsta sinn sem stjórnvöld í Evrópu stöðva skip með þessum hætti úti á hafi en yfirvöld á Ítalíu stöðvuðu nýverið skuggaskip sem hafði verið siglt til hafnar þar og bar farm frá Rússlandi.
Frakkar tilkynntu áhlaupið á sama tíma og Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, var í pontu í Davos í Sviss að gagnrýna ríki Evrópu fyrir að stöðva ekki skuggaskip Rússa.
📍Mediterranean | High sea intervention led by the French Navy to control the pavilion of an oil tanker ⚓ Rerouting at the demand of the public prosecutor - under escort by the @MarineNationale - to proceed to further inspection 🛡️ Operation conducted in cooperation with our… https://t.co/PG7ZjgoqPk pic.twitter.com/w9u2QYQBEw— The 🇫🇷 Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) January 22, 2026
Hundruð skipa tilheyra skuggaflotanum en þeim hefur fjölgað mjög á undanförnum árum. Flotinn er talinn hafa flutt um 3,7 milljarða tunna af olíu í fyrra eða um sex til sjö prósent af heildarmarkaði síðasta árs.
Mörg skipanna eru orðin gömul og eru slys nokkuð tíð. Þá eru mörg skipanna einnig ótryggð.
Samkvæmt alþjóðasamþykktum um skipaflutninga eiga skip að vera skráð í tilteknum ríkjum og bera fána þeirra. Skip eru þá bundin reglum og lögum þeirra ríkja þar sem þau eru skráð. Kerfið var þróað til að tryggja að flutningaskip séu tryggð og að komið sé vel fram við áhafnarmeðlimi.
Svokölluð skuggaskip notast oft við fána fátækra smáríkja og í mörgum tilfellum í skiptum fyrir greiðslur til þessara ríkja.
