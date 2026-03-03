Kanslari kaþólsku kirkjunnar segir að lög guðs gildi þegar þau stangist á við landslög og að engar skipulagðar bælingarmeðferðir fyrir samkynhneigða séu stundaðar innan kaþólsku kirkjunnar hér á landi. Hann segir lög sem banna fólki að breyta um líferni ekki forsvaranleg.
Mikil umræða hefur spunnist um afstöðu kaþólsku kirkjunnar til samkynhneigðra og svokallaðra bælingarmeðferða eftir viðtal sem birtist á RÚV við kanslara kaþólsku kirkjunnar hér á landi. Árið 2023 voru samþykkt lög á Alþingi sem banna bælingarmeðferðir og varðar brot á þeim lögum fangelsi.
Jakob Rolland er kanslari kaþólsku kirkjunnar á Íslandi og hann segir að vel sé tekið á móti öllum sem þangað leita. Aðspurður hvort það sé stefna kirkjunnar að samkynhneigðir þurfi að breyta sér segir Jakob það stefnu Jesú Krists.
En fólk sem er samkynhneigt og stolt af því, er það siðferðilega rétt að hvetja þau til að reyna að breyta sér?
„Við verðum að boða það sem kirkjan boðar. Það er bara einfalt. Hvort að að það sé löglegt eða ekki löglegt, ég veit um þessi lög frá 2023. Það er ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja. Ég á að segja það sem kirkjan segir mér og það sem Jesús Kristur boðar,“ sagði Jakob í viðtali sem birtist í kvöldfréttum Sýnar.
Finnst þér þið ekki þurfa að fara eftir lögum hvað þetta varðar?
„Jú, svo lengi sem lögin samsvara guðs lögum, þá er allt í lagi. Það er vitað í lögfræði frá öndverðu að þegar lög landsins og guðs lög stangast á þá gilda guðs lög.“
Hann segir að innan kirkjunnar eigi sér ekki stað skipulagt starf sem miði að því að breyta eða bæla niður kynhneigð.
„Nei, það eru ekki skipulagðar bælingarmeðferðir, bara fólk sem talar saman.“
„Fólk talar við prest og leitar ráðs. Svo er fólk sem vill fá stuðning í sínu andlegu lífi. Kemur til okkar, kemur í kirkju, kemur í bænastundir, í messu. Það er fyrst og fremst á þessu sviði sem við getum hjálpað.“
Algengt sé að fólk komi og leiti aðstoðar og fyrst og fremst til að lifa í samræmi við boðskap Jesú Krists.
„Það getur komið fyrir að einhver þurfi, sé að sækjast eftir því að fá meiri faglega hjálp og þá verðum við að vísa til einhvers annars. Við erum ekki sálfræðingar, við erum prestar.“
Hann segir að „conversion“ eða sinnaskipti sé hluti af lífi kaþólikka, að hverfa frá öllu sem teljist syndsamlegt og innan kirkjunnar eigi sér stað samtöl hvað það varðar. Það sé stefna Jesú Krists að samkynhneigðir þurfi að breytast.
„Fyrir bragðið, mér finnst að þetta er ekki forsvaranlegt.“
Hvað þá?
„Það að banna að hjálpa fólki að breyta um líferni.“
En lítur kaþólska kirkjan á samkynhneigð sem vandamál?
„Samkynhneigð sem tilhneiging, það geta margir fundið það hjá sér og er ekki endilega vandamál út af fyrir sig. Aftur á móti þegar maður stundar kynlíf með fólki af sama kyni, þá verður þetta að vandamáli.“
Jakob segir samkynhneigð gert hátt undir höfði hjá nútímafólki og spyr hvað sé tíðarandi, aðspurður hvort viðhorfin sem hann lýsi séu í takti við tíðarandann.
„Ég var til dæmis í gær með með fund fyrir fólk sem vill sem vill fræða sig meira um kaþólska trú og kenningar kirkjunnar. Og það var bara stór hópur og langflestir voru ungt fólk. Þannig að ætli það sé það líka kannski tíðarandi að maður sé að leita að kjölfestu, að svörum í spurningum lífsins. Maður vill fá öryggi og athvarf og fólk, þannig töluðum við þetta fólkið sem er að leita til okkar.“
„Svo auðvitað, maður getur líka spurt. Hvers vegna er leyfilegt að hafa meðferð varðandi unga fólkið sem finnur fyrir að vera gagnkynhneigt? Það eru til meðferðir til að reyna að fá þetta fólk til að breyta og til að vera samkynhneigt. Það er í gangi.“
Hvar er það í gangi?
„Meðferðir til að reyna að breyta unga fólki frá því að vera gagnkynhneigt yfir í það að vera samkynhneigt. Bara lesa í blöðum. Það er um leið og maður talar um samkynhneigð. Þú finnur blaðsíður eftir blaðsíðu eftir blaðsíðu í blöðum og í félagsmiðlum.“
Getur þú vísað í eitthvað sérstakt?
„Nei, bara umræða almennt. Umræða almennt í fjölmiðlum og í skólum. Ég heyri þetta frá fólki, frá ungu fólki sem segir: „Svona er okkur sagt í skólum.“