Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði

Karólína Helga, sem er fyrir miðju í neðri röðinni, leiðir listann. Viðreisn

Karólína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og varaþingmaður, mun leiða lista Viðreisnar í Hafnarfirði. Frá þessu var greint á félagsfundi flokksins í kvöld.

„Við uppstillingu listans var sérstök áhersla lögð á að endurspegla lýðfræðilega samsetningu bæjarins og tryggja fjölbreytni. Listi Viðreisnar í Hafnarfirði einkennist af sterkri blöndu af fyrri reynslu og nýjum röddum. Mikil og kraftmikil endurnýjun hefur átt sér stað í röðum flokksins þar sem 55% frambjóðenda koma inn með ferskan blæ, á meðan 45% búa yfir fyrri reynslu af sveitarstjórnarmálum."

Framboðslisti Viðreisnar í Hafnarfirði 2026 er skipaður með eftirfarandi hætti:

Karólína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og varaþingmaður
Árni Stefán Guðjónsson, áfangastjóri í Flensborg
Hjördís Hlíðberg, verkefnastjóri
Óli Örn Eiríksson, verkefnastjóri
Sigrún Jónsdóttir, flugfreyja
Júlíus Andri Þórðarson, framkvæmdastjóri LÍS
Amanda K. Ólafsdóttir, skrifstofustjóri
Sigurjón Ingvason, lögfræðingur
Ágústa Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri og sjúkraþjálfari
Bragi Hinrik Magnússon, ráðgjafi
Karitas Möller, arkitekt
Björn Sighvatsson, verkfræðingur
Una Rán Tjörvadóttir, leiðbeinandi og nemi
Ellert Þór Arason, rekstrarstjóri
Jóhanna Guðrún Snæfeld Magnúsdóttir, lögfræðingur
Aron Eydal Sigurðsson, þjónusturáðgjafi fyrirtækja
Helga Björg Jóhönnu Arnardóttir, tónlistarmaður
Auðunn Arnórsson, stjórnsýslufræðingur
Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, leiðsögukona
Steinar Bragi Sigurjónsson, nemi
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra
Örn H. Magnússon, fv. framkvæmdastjóri