Karó­lína Helga leiðir Við­reisn í Hafnar­firði

Karólína Helga, sem er fyrir miðju í neðri röðinni, leiðir listann.
Viðreisn

Karólína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og varaþingmaður, mun leiða lista Viðreisnar í Hafnarfirði. Frá þessu var greint á félagsfundi flokksins í kvöld.

„Við uppstillingu listans var sérstök áhersla lögð á að endurspegla lýðfræðilega samsetningu bæjarins og tryggja fjölbreytni. Listi Viðreisnar í Hafnarfirði einkennist af sterkri blöndu af fyrri reynslu og nýjum röddum. Mikil og kraftmikil endurnýjun hefur átt sér stað í röðum flokksins þar sem 55% frambjóðenda koma inn með ferskan blæ, á meðan 45% búa yfir fyrri reynslu af sveitarstjórnarmálum.“

Framboðslisti Viðreisnar í Hafnarfirði 2026 er skipaður með eftirfarandi hætti:

  1. Karólína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og varaþingmaður
  2. Árni Stefán Guðjónsson, áfangastjóri í Flensborg
  3. Hjördís Hlíðberg, verkefnastjóri
  4. Óli Örn Eiríksson, verkefnastjóri
  5. Sigrún Jónsdóttir, flugfreyja
  6. Júlíus Andri Þórðarson, framkvæmdastjóri LÍS
  7. Amanda K. Ólafsdóttir, skrifstofustjóri
  8. Sigurjón Ingvason, lögfræðingur
  9. Ágústa Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri og sjúkraþjálfari
  10. Bragi Hinrik Magnússon, ráðgjafi
  11. Karitas Möller, arkitekt
  12. Björn Sighvatsson, verkfræðingur
  13. Una Rán Tjörvadóttir, leiðbeinandi og nemi
  14. Ellert Þór Arason, rekstrarstjóri
  15. Jóhanna Guðrún Snæfeld Magnúsdóttir, lögfræðingur
  16. Aron Eydal Sigurðsson, þjónusturáðgjafi fyrirtækja
  17. Helga Björg Jóhönnu Arnardóttir, tónlistarmaður
  18. Auðunn Arnórsson, stjórnsýslufræðingur
  19. Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, leiðsögukona
  20. Steinar Bragi Sigurjónsson, nemi
  21. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra
  22. Örn H. Magnússon, fv. framkvæmdastjóri
