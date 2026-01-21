Óttast að Grealish verði lengi frá Ágúst Orri Arnarson skrifar 21. janúar 2026 13:28 Jack Grealish hefur endurnýjað lífdaga sína hjá Everton en gæti nú þurft að sitja lengi uppi í stúku. EPA/ADAM VAUGHAN Stuðningsmenn Everton bíða með öndina í hálsinum eftir niðurstöðum úr rannsóknum vegna meiðsla Jack Grealish, stoðsendingahæsta leikmanns liðsins á tímabilinu. Óttast er að hann verði lengi frá. Hinn þrítugi Grealish spilaði allan leikinn en meiddist í 1-0 sigri Everton gegn Aston Villa síðasta sunnudag. Hann kenndi sér meins í fætinum og talið er að um álagsbrot sé að ræða. Næstu daga mun kantmaðurinn knái gangast undir rannsóknir hjá sérfræðingum, sem munu leiða alvarleika meiðslanna í ljós. Grealish kom til Everton á láni frá Manchester City í leit að meiri spiltíma og með vonir bundar við að komast í hópinn hjá enska landsliðinu fyrir HM 2026. Hann hefur verið einn besti leikmaður liðsins, sem situr í 10. sæti deildarinnar, lagt upp sex mörk og skorað önnur tvö í tuttugu leikjum í ensku úrvalsdeildinni. Næsti leikur Everton verður við Leeds á mánudaginn kemur, 26. janúar, en þar mun Everton endurheimta Iliman Ndiaye og Idrissa Gana Gueye, mikilvæga miðjumenn sem urðu Afríkumeistarar með Senegal á dögunum. Enski boltinn Mest lesið Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Bjarka sagt að koma ekki aftur til Ungverjalands Handbolti Elvar úr leik á EM Handbolti Holur hljómur í gagnrýni Dana á Guðmund eftir ákvörðun dagsins Handbolti „Mér líður bara ömurlega“ Handbolti Svona meiddist Elvar Handbolti Ræða Alfreðs gerði útslagið: Leikmenn stóðu upp og klöppuðu Handbolti „Beint flug til Köben og nokkrir veikindadagar“ Handbolti „Langt frá því að vera faglegt“ hjá dómaraparinu frá Norður-Makedóníu Handbolti Danir í sjokki eftir fyrsta tapið á heimavelli í tólf ár Handbolti Fleiri fréttir Óttast að Grealish verði lengi frá Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Guéhi genginn til liðs við City „Þetta eru svakaleg kaup“ Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Draumabyrjun hjá Carrick Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Slot segir Salah enn vera mjög mikilvægan fyrir Liverpool Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Sjá meira